Franco Mastantuono ha indossato la mitica maglia numero 10 di Lionel Messi nella partita contro l'Ecuador﻿, diventando così uno dei pochi giocatori a vestire temporaneamente il numero più iconico del calcio argentino. Mastantuono ha potuto vestire la numero 10 grazie alle assenze di Messi e di Thiago Almada. Il diciottenne attaccante del Real Madrid rappresenta una delle stelle più promettenti per il futuro della Albiceleste, con molti che già lo immaginano come l’erede naturale della 10.

Le parole di Scaloni Si è espresso anche il Ct argentino Lionel Scaloni a fine partita sulla questione: "La 10 l'avrebbe dovuta indossare Thiago Almada, ma non ha potuto essere della partita, quindi l'abbiamo data a Franco. Mastantuono è entrato bene, ha personalità. Gli piace giocare il pallone e lo riceve, ma è subentrato in un momento in cui l'Ecuador era molto chiuso e c'erano pochi spazi. L'importante è che ci provi sempre".