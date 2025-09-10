Franco Mastantuono ha avuto l'onore di indossare la mitica numero 10 di Lionel Messi nella partita contro l'Ecuador, valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, diventando così uno dei pochi giovani talenti a ereditare temporaneamente questa maglia. Mastantuono ha potuto vestire la numero 10 grazie alle assenze di Messi e di Thiago Almada
Franco Mastantuono ha indossato la mitica maglia numero 10 di Lionel Messi nella partita contro l'Ecuador, diventando così uno dei pochi giocatori a vestire temporaneamente il numero più iconico del calcio argentino. Mastantuono ha potuto vestire la numero 10 grazie alle assenze di Messi e di Thiago Almada. Il diciottenne attaccante del Real Madrid rappresenta una delle stelle più promettenti per il futuro della Albiceleste, con molti che già lo immaginano come l’erede naturale della 10.
Le parole di Scaloni
Si è espresso anche il Ct argentino Lionel Scaloni a fine partita sulla questione: "La 10 l'avrebbe dovuta indossare Thiago Almada, ma non ha potuto essere della partita, quindi l'abbiamo data a Franco. Mastantuono è entrato bene, ha personalità. Gli piace giocare il pallone e lo riceve, ma è subentrato in un momento in cui l'Ecuador era molto chiuso e c'erano pochi spazi. L'importante è che ci provi sempre".
Gli altri numeri 10 del periodo Messi
Durante l'era di Lionel Messi con la nazionale argentina, diversi giocatori hanno avuto l'onore di indossare la prestigiosa maglia numero 10 quando la Pulce non era disponibile per infortunio, squalifica o riposo. Dal 2009, quando Messi ha iniziato a vestire stabilmente il numero 10 dell'Argentina, fino ad oggi, sono stati 17 i giocatori che hanno avuto questo privilegio. Tra i più significativi nella lista figurano tanti volti conosciuti in Serie A come Di Maria, Dybala, Pastore, Banega e Lamela ma il giocatore che ha indossato più volte la 10 in assenza di Messi è Sergio Agüero, che l'ha vestita per 7 volte.