È stato il last dance di Messi in Argentina? Doppietta al Venezuela e lacrime

buenos aires fotogallery
11 foto

La sua Argentina ha vinto 3-0 al Monumental di Buenos Aires in quella che potrebbe essere stata l'ultima casalinga di Leo con la nazionale: "La cosa più logica è che io non vada al Mondiale, ma sono qui, resto fiducioso". Occhi lucidi nel riscaldamento e l'inno insieme ai tre figli Thiago, Mateo e Ciro: le foto di una serata che potrebbe diventare storica

VINCE ANCHE IL BRASILE DI ANCELOTTI: LE CLASSIFICHE DEL SUDAMERICA

Last dance Messi? Doppietta al Venezuela e lacrime

buenos aires

La sua Argentina ha vinto 3-0 al Monumental di Buenos Aires in quella che potrebbe essere stata...

11 foto

Qualificazioni Sud America, le sei qualificate

Mondiali

Uruguay, Paraguay e Colombia si qualificano per i Mondiali del 2026. La nazionale di Marcelo...

11 foto

Basket, Olimpiadi e nazionale: i look Armani

foto

È morto all'età di 91 anni Giorgio Armani, ma la sua eredità vivrà sempre nel suo stile e nei...

26 foto

Qualificazioni: risultati e classifiche dei gironi

qual. Mondiali

Riparte da Bergamo il cammino della nuova Italia di Gattuso nelle qualificazioni mondiali:...

14 foto

Le probabili formazioni di Italia-Estonia

Mondiali

A Bergamo questa sera il nuovo commissario tecnico debutta sulla panchina della Nazionale. Contro...

13 foto

    Qualificazioni Mondiali, le partite di oggi su Sky

    stasera su sky

    Una settimana di grande calcio su Sky e NOW, fino a martedì 9 settembre, con le...

    Gattuso: "Giusto giocare contro Israele"

    nazionale

    Il Ct della Nazionale ha parlato in conferenza a Coverciano verso le gare di qualificazioni...

    Francia: Khephren Thuram convocato, Kolo Muani no

    francia

    Il Commissario Tecnico della Francia ha diramato la lista dei convocati per le sfide delle...