È stato il last dance di Messi in Argentina? Doppietta al Venezuela e lacrime
La sua Argentina ha vinto 3-0 al Monumental di Buenos Aires in quella che potrebbe essere stata l'ultima casalinga di Leo con la nazionale: "La cosa più logica è che io non vada al Mondiale, ma sono qui, resto fiducioso". Occhi lucidi nel riscaldamento e l'inno insieme ai tre figli Thiago, Mateo e Ciro: le foto di una serata che potrebbe diventare storica
- L'ultimo tango in casa è condito di gol e lacrime. Lionel Messi ha festeggiato con una doppietta contro il Venezuela quella che è stata annunciata come la sua ultima partita in Argentina con la Nazionale.
- Gli occhi lucidi della Pulce prima del fischio d'inizio del match valido per le qualificazioni Mondiali hanno fatto subito il giro del mondo. A volte certe immagini valgono più di tante parole.
- Messi - emozionato - ha cantato l'inno con i suoi figli in mezzo al campo dello stadio Monumental di Buenos Aires, ricevendo l'ovazione del pubblico.
- Dopo il ritiro di Juan Román Riquelme nel 2009, Messi ricevette la leggendaria maglia numero 10 dell’Argentina per la pria volta proprio contro il Venezuela (4-0) e sempre al Monumental di Buenos Aires, con Leo protagonista di un gol e un assist. Dal Venezuela al Venezuela, dal Monumental al Monumental: la storia di uno dei numeri 10 più famosi della storia del calcio sembra scritta.
- Su due assist al bacio dei suoi compagni: prima Julian Alvarez, poi Thiago Almada. Due passaggi orizzontali in area dalla destra: entrambi i compagni di Leo erano aperti e in posizione di tiro, entrambi - però - sembravano non voler altro che l'assist per il gol di Messi.
- Intanto, i Mondiali americani si avvicinano ma Messi getta più di un'ombra sulla sua presenza: "Non credo che giocherò un altro Mondiale. La cosa più logica è che non accadrà, ma sono qui. Resto fiducioso, sapendo che è un'impresa che si compie giorno per giorno, partita per partita. Se non starò bene preferisco non esserci".
- In gol anche Lautaro Martinez nel 3-0 finale sul Venezuela. L'Argentina di Lionel Scaloni, già qualificata ai Mondiali, guida il gruppo con un vantaggio di 10 punti sulla seconda, il Brasile.
- "Finire così è quello che ho sempre sognato" ha detto Messi. "Per molti anni ho ricevuto tanto amore al Barcellona, e il mio sogno era di riceverlo anche qui, nel mio Paese, con la mia gente. Per molti anni si sono dette tante cose, ma resta quanto di bene e bello abbiamo fatto. Mi resta il gruppo che ha provato e fallito nel tentativo di vincere, ma poi tutto quello che abbiamo vissuto è stato bellissimo".