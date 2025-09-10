Palloni sgonfi e "calcio da oratorio"

Ma non sono mancate le polemiche. A partire dalle proteste di Ancelotti per il rigore assegnato alla Bolivia pochi istanti prima dell’intervallo, quando l’arbitro cileno Cristian Garay è stato richiamato dal Var e ha poi indicato il dischetto per un fallo di Bruno Guimarães su Fernández. Sotto accusa anche i palloni che, stando alle accuse dei brasiliani, nel finale apparivano sgonfi per favorire la melina dei padroni di casa. “Calcio da oratorio”, l’ha definito a fine partita Samir Xaud, Presidente Confederazione Brasiliana, con accuse esplicite: “Una vergogna. Abbiamo giocato in 11 contro 14”, ha detto riferendosi alla terna arbitrale. “È triste quello che è successo qui oggi. Siamo venuti qui per giocare a calcio e ciò che abbiamo visto fin dal nostro arrivo è stato antigioco. A 4.000 metri di altitudine, abbiamo giocato contro gli arbitri, la polizia, i raccattapalle: toglievano alcuni palloni dal campo e ne mettevano altri”, ha aggiunto riferendosi ai presunti palloni sgonfi. “È stata una partita difficile a livello fisico e tecnico, un calcio un po' diverso”, ha commentato invece Ancelotti (lasciando le polemiche ai dirigenti). "Ho piena fiducia nella squadra per avere una Coppa del Mondo di successo, per lottare in ogni partita. Ovviamente, alcune cose possono migliorare”.