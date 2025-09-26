Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mondiali 2026: presentate le mascotte di Canada, Messico e Usa

Mondiali 2026 fotogallery
5 foto

La FIFA ha svelato le tre mascotte ufficiali dei Mondiali 2026 che rappresentano i tre paesi ospitanti. Maple l'alce (Canada), Clutch l'aquila (Stati Uniti) e Zayu il giaguaro (Messico) sono state ideate per riflettere fedelmente la cultura, il patrimonio e lo spirito dei rispettivi paesi

ALTRE FOTOGALLERY

Presentate le mascotte di Canada, Messico e Usa

Mondiali 2026

La FIFA ha svelato le tre mascotte ufficiali dei Mondiali 2026 che rappresentano i tre paesi...

5 foto

Sergio Busquets si ritira a 37 anni

Calcio

Uno dei protagonisti del Barcellona di Guardiola dice addio al calcio giocato: Sergio Busquets si...

45 foto

Il ranking Uefa per club 2025/26: la classifica

classifica

Nuova stagione al via e nuovo ranking Uefa per club. L'Inter consolida il terzo posto dopo la...

29 foto

Il ranking Uefa per nazioni 2025/26: la classifica

classifica

Al via anche l'Europa League nella nuova stagione europea. In palio un posto "extra" in Champions...

25 foto

Europa League, la classifica del girone unico

Europa League

La Roma vince al debutto in Europa League e si trova nel gruppetto delle prime. In testa a tutti...

36 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali, biglietti in vendita: come acquistarli

    Mondiali

    Come annunciato dalla Fifa sul proprio sito, è già iniziata la prima fase per acquistare i...

    Argentina, Mastantuono in campo con la numero 10

    Mondiali

    Franco Mastantuono ha avuto l'onore di indossare la mitica numero 10 di Lionel Messi nella...

    Il Brasile cade in Bolivia: primo ko per Ancelotti

    qual. mondiali

    Prima sconfitta per Carlo Ancelotti da Ct del Brasile, che cade in casa della Bolivia in un match...