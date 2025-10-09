Esplora tutte le offerte Sky
Italia, Tonali: "Tornerò a giocare in Serie A, il livello si alza sempre di più"

NAZIONALE

Intervistato da 'Vivo Azzurro' durante il ritiro a Coverciano, il centrocampista del Newcastle ha parlato di come è cambiata la Nazionale con Gattuso: "Ci ha trasmesso la voglia di tornare a essere super competitivi. In passato ci perdevamo in un bicchier d'acqua, ora siamo tornati tutti a martellare". E sull'eventuale ritorno in Serie A: "Non chiudo mai la porta perché l'Italia è il mio Paese e il campionato sta diventando sempre più bello"

IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

All'orizzonte le partite contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre), sfide da non sbagliare sulla strada del prossimo Mondiale. Lo sa la Nazionale e naturalmente anche Sandro Tonali, uno dei protagonisti al centro della nuova Italia di Gattuso. Intervistato da 'Vivo Azzurro', il centrocampista del Newcastle ha parlato dal ritiro di Coverciano: "Ci divertiamo in allenamento, Gattuso ci fa correre ma ci divertiamo. Questo è importante. Dopo la Norvegia tutte le partite sono diventare ancora più importanti, sappiamo quanto valgono queste gare e siamo pronti ad affrontarle al meglio una alla volta". E sul CT Gattuso, idolo di Tonali da bambino? "Siamo disposti ad ascoltarlo sempre, durante gli allenamenti l'intensità è sempre alta. Gattuso ci ha trasmesso la voglia di allenarci e tornare ad essere super-competitivi. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d'acqua, ora siamo tornati tutti a martellare".

"Quella partita contro la Macedonia del Nord..."

Importanti i complimenti appena ricevuti da Paul Scholes: "Fa molto piacere quando arrivano da ex giocatori così forti, sei quasi sorpreso e fa un bell'effetto". E sulla Nazionale: "Il primo ricordo è legato alla mia prima partita, l'esordio con Mancini contro il Liechtenstein. Quella è un'emozione che provi una sola volta. La partita che rigiocherei? Quella contro la Macedonia del Nord, andò tutto storto. Facemmo 30 tiri subendone uno, la palla pesava 50 chili e andò davvero tutto male". E infine sull'eventuale ritorno in Serie A: "Difficile rispondere, ma dico sempre a tutti che tornerei. Magari non adesso perché ho trovato la mia linea, ma non chiudo mai la porta al mio rientro in Serie A perché è il mio Paese e il mio campionato che sta diventando sempre più bello. La Serie A ogni anno migliora, le squadre diventano sempre più forti e tecniche dopo ogni sessione di calciomercato".

Carnesecchi: "Donnarumma è incredibile"

Insieme a Tonali ha parlato anche Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, che ha raccontato: "Gattuso è sempre in contatto con i preparatori dei portieri, ci chiede sempre di dare una mano ai compagni quando ne hanno bisogno, oltre che di farci sentire di più dalla squadra. Donnarumma è incredibile, ogni volta che torno in Nazionale lo vedo diverso. Ha una forza sotto gli occhi di tutti, vivendolo giorno dopo giorno si capisce quanto ci tiene alla Nazionale. Si vede anche la personalità, lo vedi sempre tranquillo e mai scomposto“.

