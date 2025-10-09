Intervistato da 'Vivo Azzurro' durante il ritiro a Coverciano, il centrocampista del Newcastle ha parlato di come è cambiata la Nazionale con Gattuso: "Ci ha trasmesso la voglia di tornare a essere super competitivi. In passato ci perdevamo in un bicchier d'acqua, ora siamo tornati tutti a martellare". E sull'eventuale ritorno in Serie A: "Non chiudo mai la porta perché l'Italia è il mio Paese e il campionato sta diventando sempre più bello" IL CALENDARIO DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

All'orizzonte le partite contro Estonia (11 ottobre) e Israele (14 ottobre), sfide da non sbagliare sulla strada del prossimo Mondiale. Lo sa la Nazionale e naturalmente anche Sandro Tonali, uno dei protagonisti al centro della nuova Italia di Gattuso. Intervistato da 'Vivo Azzurro', il centrocampista del Newcastle ha parlato dal ritiro di Coverciano: "Ci divertiamo in allenamento, Gattuso ci fa correre ma ci divertiamo. Questo è importante. Dopo la Norvegia tutte le partite sono diventare ancora più importanti, sappiamo quanto valgono queste gare e siamo pronti ad affrontarle al meglio una alla volta". E sul CT Gattuso, idolo di Tonali da bambino? "Siamo disposti ad ascoltarlo sempre, durante gli allenamenti l'intensità è sempre alta. Gattuso ci ha trasmesso la voglia di allenarci e tornare ad essere super-competitivi. In passato ci perdevamo anche in un bicchier d'acqua, ora siamo tornati tutti a martellare".

"Quella partita contro la Macedonia del Nord..." Importanti i complimenti appena ricevuti da Paul Scholes: "Fa molto piacere quando arrivano da ex giocatori così forti, sei quasi sorpreso e fa un bell'effetto". E sulla Nazionale: "Il primo ricordo è legato alla mia prima partita, l'esordio con Mancini contro il Liechtenstein. Quella è un'emozione che provi una sola volta. La partita che rigiocherei? Quella contro la Macedonia del Nord, andò tutto storto. Facemmo 30 tiri subendone uno, la palla pesava 50 chili e andò davvero tutto male". E infine sull'eventuale ritorno in Serie A: "Difficile rispondere, ma dico sempre a tutti che tornerei. Magari non adesso perché ho trovato la mia linea, ma non chiudo mai la porta al mio rientro in Serie A perché è il mio Paese e il mio campionato che sta diventando sempre più bello. La Serie A ogni anno migliora, le squadre diventano sempre più forti e tecniche dopo ogni sessione di calciomercato".