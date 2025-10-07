Gattuso LIVE: "Chiesa non c'è perché non al 100%"

L'Italia di Gattuso è pronta ad affrontare altre due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali, la prima con l'Estonia l'11 ottobre e la seconda con l'Israele il 14. Il commissario tecnico azzurro parla in conferenza stampa nel corso del primo giorno di ritiro a Coverciano
Quali sono le insidie dell'Estonia? E ha chiamato Cannavaro diventato nuovo Ct dell'Uzbekistan, e già al Mondiale?
"L'ho chiamato, gli ho detto che ha c**o. Ti profumi, metti il gel e sei già al Mondiale, e io sono qui in trincea… Sull'Estonia dobbiamo stare attenti, c'è da rispettare l'avversario, abbiamo tutto da perdere".
Cosa ha detto a Kean?
"Che deve dare qualcosa in più, perché è un giocatore importante. Abbiamo bisogno delle sue caratteristiche e della sua voglia".
Ha detto che non si respira una bellissima aria, a cosa si riferiva? Al rischio playoff o all'ambiente in attesa di Israele? E cosa c'è da correggere e cosa da tenere delle ultime uscite?
"Mi riferivo all'ambiente che c'è fuori. Martedì andremo a Udine, sapremo che ci sarà pochissima gente e capisco la preoccupazione. Ma sappiamo anche di dover giocare, altrimenti perderemmo 3-0 a tavoini. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono. Fa male al cuore. Per tutto questo non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro. Ma noi dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile. Correzioni? Lo ripeto: dobbiamo migliorare nell'annusare il pericolo e non dare mai nulla per scontato".
Ha in mente di ruotare molti giocatori nelle partite?
"Noi dobbiamo pensare a fare il nostro, far sempre bene e lavorare con concentrazione. Fuori non si respira una bellissima aria, ma noi dobbiamo pensare al nostro. Poi se andremo ai playoff vedremo, ma per andarci dobbiamo battere Israele. Dobbiamo sempre essere pronti. Cambiare tanto? Vedremo, ma pensiamo intanto all'Estonia".
Che giocatori ha visto in giro per l'Italia e l'Europa?
"Giriamo tanto, faccio spendere anche un po' di soldi alla federazione per vedere più partite possibili, altrimenti staremmo a casa guardandoli in tv. È normale che quando vedi cose interessanti devi premiare, dispiace che qualcuno sia rimasto a casa ma le porte della nazionale restano aperte. Ma il principio è questo: se c'è qualcuno da premiare lo faremo".
Nicolussi Caviglia e Cambiaghi sono all'esordio, ci spiega le loro convocazioni?
"Cambiaghi fa bene entrambe le fasi, Nicolussi dà equilibrio e qualità come vertice basso. Ero curioso di vederlo".
Raspadori nell'Atletico sta giocando esterno, è una soluzione?
"Anche io l'avevo usato lì, le coppie esterne sono lui e Cambiaghi".
Come ha trovato gli attaccanti?
"I numeri dicono che stanno bene, anche a livello di sorrisi. Poi vediamo come stanno atleticamente".
Sta pensando alla difesa a tre? E che squadra ha trovato?
"I ragazzi stanno molto meglio ora che un mese fa. Sulla difesa a tre? Un allenatore deve essere bravo a fare tutto, il mio ego devo metterlo da parte, anche perché ci giochiamo tanto. A me non piace ma questo non conta, sceglieremo sempre il modulo migliore per la squadra".
Cosa c'è da cambiare rispetto a settembre? E come mai non ha chiamato Chiesa?
"Ci sono tante cose da correggere. Non è solo un problema di difesa, è l'annusare il pericolo e fare meglio in tutti i reparti. Chiesa? È la linea che ho con tutti, ci parlo tanto e gli rompo le scatole. Con Federico c'è una lunga chiacchierata, sa cosa penso di lui, ma bisogna anche rispettare quel che dice il giocatore, non si sente al cento per cento e deve risolvere delle problematiche. Non c'è nessun caso o segreto".
Cosa ne pensa di Milan-Como in Australia? Si sente più calato nel ruolo?
"Sono cifre importanti ed è giusto che le società le prendano in considerazione. Penso sia qualcosa di positivo per il nostro calcio. La vedo come una situazione positiva. Io nel ruolo? Le pressioni sono tante, mi piace molto e non mi annoio, pensavo che mi sarei potuto annoiarmi senza il campo quotidianamente, invece non è così".
Ahanor e Tresoldi sono giocatori che possono giocare con l'Italia in futuro?
"Stiamo parlando di loro da un po', sono giocatori che hanno la possibilità di vestire la maglia azzurra e ci stiamo lavorando. Vedremo se si potrà far qualcosa".
Ci sono state delle defezioni, al posto di Politano e Zaccagni ha chiamato giocatori diversi. Ha idee tattiche diverse?
"Le scelte sono fatte sulla base di partite che affronteremo diversamente. Dispiace per le perdite, ma è arrivata gente che ci darà una mano".
