Gattuso LIVE: "Chiesa non c'è perché non al 100%"

Ha detto che non si respira una bellissima aria, a cosa si riferiva? Al rischio playoff o all'ambiente in attesa di Israele? E cosa c'è da correggere e cosa da tenere delle ultime uscite?

"Mi riferivo all'ambiente che c'è fuori. Martedì andremo a Udine, sapremo che ci sarà pochissima gente e capisco la preoccupazione. Ma sappiamo anche di dover giocare, altrimenti perderemmo 3-0 a tavoini. Sicuramente dispiace vedere cosa succede, gente innocente e bambini che muoiono. Fa male al cuore. Per tutto questo non possiamo certo dire che l'ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila dentro. Ma noi dobbiamo andare al Mondiale e ce la metteremo tutta, sarebbe stato bello avere lo stesso entusiasmo di Bergamo, ma so che non è una situazione facile. Correzioni? Lo ripeto: dobbiamo migliorare nell'annusare il pericolo e non dare mai nulla per scontato".