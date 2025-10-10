Qualificazioni Mondiali 2026, le partite di oggi

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi alle 16 Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera, Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord
Altra giornata di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo del 2026. Si gioca ovunque, in giro per il mondo: tra le gare delle nazionali africane ed asiatiche e quelle delle nazionali europee. In scena alle 16 Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera, Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord. Di seguito il calendario delle gare in programma oggi.
Venerdì 10 ottobre
Qualificazioni UEFA
- Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45 - SKY SPORT UNO
- Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45 - DIRETTA GOL
- Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45 - DIRETTA GOL
- Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45 - DIRETTA GOL
- Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45 - DIRETTA GOL
- Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45 - DIRETTA GOL
- Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16 - SKY SPORT CALCIO
- Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45 - DIRETTA GOL
Qualificazioni CAF
- Sud Sudan-Senegal, ore 14
- Sudan-Mauritania, ore 15
- Togo-Rep.Dem.Congo, ore 15
- Ruanda-Benin, ore 15
- Gambia-Gabon, ore 15
- Seychelles-Costa d'Avorio, ore 15
- Sao Tome e Principe-Tunisia, ore 18
- Lesotho-Nigeria, ore 18
- Zimbabwe-Sudafrica, ore 18
Qualificazioni CONCACAF
- Nicaragua-Haiti, ore 2
- Honduras-Costarica, ore 4
- Suriname-Guatemala, ore 23