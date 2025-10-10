Qualificazioni Mondiali 2026, le partite di oggi

Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi

Mondiali

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi alle 16 Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera, Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE EUROPEI

Altra giornata di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo del 2026. Si gioca ovunque, in giro per il mondo: tra le gare delle nazionali africane ed asiatiche e quelle delle nazionali europee. In scena alle 16 Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera, Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord. Di seguito il calendario delle gare in programma oggi.

Venerdì 10 ottobre

Qualificazioni UEFA

  • Germania-Lussemburgo (Gruppo A), ore 20.45 - SKY SPORT UNO
  • Irlanda del Nord-Slovacchia (Gruppo A), ore 20.45 - DIRETTA GOL
  • Kosovo-Slovenia (Gruppo B), ore 20.45 - DIRETTA GOL
  • Svezia-Svizzera (Gruppo B), ore 20.45 - DIRETTA GOL
  • Francia-Azerbaigian (Gruppo D), ore 20.45 - DIRETTA GOL
  • Islanda-Ucraina (Gruppo D), ore 20.45 - DIRETTA GOL
  • Kazakistan-Liechtenstein (Gruppo I), ore 16 - SKY SPORT CALCIO
  • Belgio-Macedonia del Nord (Gruppo I), ore 20.45 - DIRETTA GOL


Qualificazioni CAF

  • Sud Sudan-Senegal, ore 14
  • Sudan-Mauritania, ore 15
  • Togo-Rep.Dem.Congo, ore 15
  • Ruanda-Benin, ore 15
  • Gambia-Gabon, ore 15
  • Seychelles-Costa d'Avorio, ore 15
  • Sao Tome e Principe-Tunisia, ore 18
  • Lesotho-Nigeria, ore 18
  • Zimbabwe-Sudafrica, ore 18


Qualificazioni CONCACAF

  • Nicaragua-Haiti, ore 2
  • Honduras-Costarica, ore 4
  • Suriname-Guatemala, ore 23

