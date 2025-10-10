Qualificazioni Mondiali 2026, le partite di oggi

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 14 ottobre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Oggi alle 16 Kazakistan-Liechtenstein (Sky Sport Calcio). Alle 20.45 altri sette incontri: Germania-Lussemburgo (Sky Sport Uno) e, con Diretta Gol, anche Irlanda del Nord-Slovacchia, Svezia-Svizzera, Kosovo-Slovenia, Francia-Azerbaigian, Islanda-Ucraina e Belgio-Macedonia del Nord

LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE EUROPEI