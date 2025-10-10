Le probabili formazioni di Estonia-Italia

Estonia-Italia, le probabili formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026
Appuntamento sabato alle 20.45 a Tallinn per la Nazionale di Gattuso, che pensa al 4-4-2 con due novità rispetto alla squadra che vinse 5-0 contro l'Estonia a Bergamo. Assenti Politano e Zaccagni, ballottaggio a destra tra Spinazzola e Cambiaso con Raspadori sull'altra fascia. Confermata la coppia Kean-Retegui, dietro Calafiori con Bastoni insieme ai terzini Di Lorenzo e Dimarco
- Portiere: DONNARUMMA
- Terzino destro: DI LORENZO
- Difensore centrale: CALAFIORI
- Difensore centrale: BASTONI
- Terzino sinistro: DIMARCO
- Esterno destro: SPINAZZOLA
- Centrocampista centrale: BARELLA
- Centrocampista centrale: TONALI
- Esterno sinistro: RASPADORI
- Attaccante: KEAN
- Attaccante: RETEGUI
- Rispetto al 5-0 di Bergamo contro la stessa avversaria, Gattuso pensa solo a due novità obbligatorie nel 4-4-2 iniziale.
- Assenti gli indisponibili Politano e Zaccagni, ballottaggio a destra tra Spinazzola e Cambiaso con Raspadori sull'altra fascia.
- Davanti ancora la coppia Kean-Retegui.
- Riecco Calafiori accanto a Bastoni con Di Lorenzo e Dimarco terzini