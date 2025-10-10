Le probabili formazioni di Estonia-Italia

Appuntamento sabato alle 20.45 a Tallinn per la Nazionale di Gattuso, che pensa al 4-4-2 con due novità rispetto alla squadra che vinse 5-0 contro l'Estonia a Bergamo. Assenti Politano e Zaccagni, ballottaggio a destra tra Spinazzola e Cambiaso con Raspadori sull'altra fascia. Confermata la coppia Kean-Retegui, dietro Calafiori con Bastoni insieme ai terzini Di Lorenzo e Dimarco

