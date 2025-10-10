Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: vincono Francia e Germania
Nelle gare del venerdì di qualificazioni ai Mondiali, la Francia batte 3-0 l'Azerbaigian e resta a punteggio pieno. La Germania cala il poker con Lussemburgo, colpo della Svizzera in Svezia e pazzo 5-3 dell'Ucraina in Islanda, mentre il Belgio non va oltre lo 0-0: ecco tutti i risultati
- Germania-Lussemburgo 4-0
12' Raum, 21' rig., 50' Kimmich, 48' Gnabry
- Irlanda del Nord-Slovacchia 2-0
18' aut. Hrosovsky, 81' Hume
- Kosovo-Slovenia 0-0
- Svezia-Svizzera 0-2
65' rig. Xhaka, 94' Manzambi
- Francia-Azerbaigian 3-0
45+2' Mbappé, 69' Rabiot, 84' Thauvin
- Islanda-Ucraina 3-5
14', 45+5' Malinovskyi (U), 34' Ellertsson (I), 45' Gutsulyak (U), 59', 75' Gudmundsson (I), 85' Kaliuzhnyi (U), 89' Ocheretko (U)
- Kazakistan-Liechtenstein 4-0
26', 59' Kenzhebeck, 28' Zaynutdinov, 81' Kasym
- Belgio-Macedonia del Nord 0-0