Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: vincono Francia e Germania

Nelle gare del venerdì di qualificazioni ai Mondiali, la Francia batte 3-0 l'Azerbaigian e resta a punteggio pieno. La Germania cala il poker con Lussemburgo, colpo della Svizzera in Svezia e pazzo 5-3 dell'Ucraina in Islanda, mentre il Belgio non va oltre lo 0-0: ecco tutti i risultati

Vince la Francia, poker Germania. 0-0 del Belgio

Nelle gare del venerdì di qualificazioni ai Mondiali, la Francia batte 3-0 l'Azerbaigian e resta...

