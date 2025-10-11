Argentina in campo nella notte italiana tra venerdì e sabato. La Seleccion, con gli “italiani” Lautaro Martinez e Nico Paz titolari, ha battuto 1-0 in amichevole il Venezuela in un test di avvicinamento al Mondiale. Le qualificazioni del gruppo sudamericano sono infatti già concluse, e hanno visto la nazionale del Ct Scaloni chiudere il gruppo al primo posto senza grossi problemi, mentre è rimasto fuori il Venezuela, scavalcato proprio all’ultima giornata dalla Bolivia.

Lautaro, assist e gol sprecato

Valori diversi che si sono rivisti in campo nell’amichevole giocata a Miami, all'Hard Rock Stadium, dove l’Argentina ha dominato sul piano del gioco e delle occasioni, riuscendo però a concretizzarne solo una, al 31’, quando Lautaro Martinez ha servito a Lo Celso l’assist per l’1-0 decisivo. Per il capitano dell’Inter, in campo per tutti i 90’ in tandem con Julian Alvarez, anche un paio di occasioni sprecate nel finale, quando avrebbe potuto trovare il gol personale e invece ha calciato addosso a Contreras, protagonista con diverse parate che hanno salvato il Venezuela da un passivo peggiore. Da segnalare anche la bella gara di Nico Paz, alla sua prima da titolare: anche lui in campo per 90’, si è messo in mostra con diverse giocate delle sue e ha colpito un palo con un tiro dalla distanza. L’Argentina tornerà in campo, sempre in amichevole, nella notte tra martedì e mercoledì, contro Porto Rico.