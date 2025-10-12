Uscito dopo 15 minuti a Tallinn a causa di un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante azzurro ha svolto accertamenti in giornata che hanno dato esito negativo. Kean resterà in ritiro, lunedì svolgerà la risonanza magnetica a Udine e successivamente deciderà insieme alla Nazionale se restare in ritiro o fare ritorno a Firenze. Martedì la prossima sfida contro Israele

Sospiro di sollievo per Moise Kean. In campo solo per 15 minuti a Tallinn, l'attaccante della Nazionale aveva trovato il tempo per sbloccare il match prima dell'infortunio alla caviglia destra. Impossibile proseguire il match per l'autore del vantaggio dell'Italia (poi vittoriosa 3-1 contro l'Estonia), soccorso dallo staff medico prima di lasciare il posto a Esposito. Nel pomeriggio di oggi (domenica 12 ottobre), Kean ha svolto accertamenti che hanno dato esito negativo. Più precisamente, il centravanti della Fiorentina avverte una condizione migliore di sabato ma prova ancora fastidio quando appoggia la caviglia. Lo stesso Moise, arrivato in ritiro a Udine coi compagni, è sceso dal pullman mostrando una camminata poco fluida (guarda il VIDEO seguente).