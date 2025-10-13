Possibile sostituto dello squalificato Bastoni, il difensore azzurro ha parlato a Sky alla vigilia della partita a Udine: "Affrontiamo una squadra insidiosa, sarà tosta ma li abbiamo studiati coi loro punti forti e deboli. Il Mondiale? Lo desideriamo più di tutti, ora la cosa più importante è pensare a noi: siamo un bellissimo gruppo con tanta voglia di stare insieme"

L'ultima sua partita in Nazionale risale allo scorso 8 settembre, pazzo 5-4 a Debrecen con Israele. E contro la stessa avversaria chi potrebbe tornare da titolare è Gianluca Mancini. Un match delicato non solo in campo per l'Italia, priva dell'infortunato Kean e dello squalificato Bastoni. Ecco perché il difensore della Roma, che giocò in Ungheria proprio accanto a Bastoni, è in corsa per sostituirlo nella difesa azzurra a Udine. Sono 15 le presenze in Nazionale per Mancini, pronto a trovare spazio e intervenuto alla vigilia della partita insieme al CT Gattuso. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky.



Domani serve prendersi il pass definitivo per i playoff: come?

"Giocando una buona partita, vedendo i loro punti forti e deboli. Li abbiamo studiati, ci prepareremo ancora meglio e siamo pronti per affrontare una partita importante contro una squadra fastidiosa. All’andata abbiamo visto sia le loro qualità che i punti deboli. Siamo pronti per fare una buona partita".



Quante volete il Mondiale?

"Tantissimo, lo desideriamo più di tutti. La cosa più importante è pensare a noi e al nostro percorso intrapreso col mister. Devo dire che c’è un bellissimo gruppo e voglia di stare insieme: penso sia la cosa principale. Continuiamo a pensare gara per gara".



Difenderete a tre o a quattro?

"Il mister prenderà le sue scelte, la cosa più importante restano i giocatori al netto del modulo. È importante come ci parliamo e affrontiamo i rischi. Ogni partita oggi è complicata e domani sarà tosta: dovremo essere carichi".