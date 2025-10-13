Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: pari della Francia, ok la Germania

Mondiali fotogallery
8 foto

La Germania non sbaglia e vince contro l'Irlanda del Nord con un Woltemade in super forma. Sorpresa Francia: va sotto, ribalta la partita e poi chiude sul 2-2 contro l'Islanda. Pari Svizzera e ko per una Svezia sempre più ultima. Doppietta di De Bruyne col Belgio e vittoria 4-2 sul Galles

TUTTE LE CLASSIFICHE DEI GIRONI

Le classifiche dei gironi delle qualificazioni

qual. Mondiali

Mentre nel girone dell'Italia c'è sempre in testa la Norvegia (+6 sugli azzurri con una partita...

14 foto

Francia: 2-2 a sorpresa con l'Islanda. Ok Germania

Mondiali

La Germania non sbaglia e vince contro l'Irlanda del Nord con un Woltemade in super forma....

8 foto

Le probabili formazioni di Italia-Israele

Mondiali

Appuntamento martedì alle 20.45 a Udine per la Nazionale di Gattuso, che torna al 3-5-2 con due...

13 foto

Union Saint-Gilloise: ufficiale l'arrivo di Hubert

Calciomercato

David Hubert è il nuovo allenatore dell'Union Saint-Gilloise: martedì 21 ottobre sfiderà in...

46 foto

I terzini sinistri più preziosi di A: Dimarco 1°

serie a

C'è Federico Dimarco in testa alla classifica dei terzini sinistri più preziosi della Serie A, ma...

10 foto

    Mondiali: Ultime Notizie

    Gattuso: "In Nazionale vivo il mio sogno"

    NAZIONALE

    Vigilia della sfida di martedì alle 20.45 a Udine, match introdotto dal CT Gattuso anche con uno...

    Mancini: "Pensiamo al percorso con Gattuso"

    NAZIONALE

    Possibile sostituto dello squalificato Bastoni, il difensore azzurro ha parlato a Sky alla...

    Kean, primi esami negativi. Lunedì la risonanza

    nazionale

    Uscito dopo 15 minuti a Tallinn a causa di un infortunio alla caviglia destra, l'attaccante...