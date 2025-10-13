Francia: 2-2 a sorpresa con l'Islanda. Ok Germania

La Germania non sbaglia e vince contro l'Irlanda del Nord con un Woltemade in super forma. Sorpresa Francia: va sotto, ribalta la partita e poi chiude sul 2-2 contro l'Islanda. Pari Svizzera e ko per una Svezia sempre più ultima. Doppietta di De Bruyne col Belgio e vittoria 4-2 sul Galles

TUTTE LE CLASSIFICHE DEI GIRONI