Francia: 2-2 a sorpresa con l'Islanda. Ok Germania

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: pari della Francia, ok la Germania
La Germania non sbaglia e vince contro l'Irlanda del Nord con un Woltemade in super forma. Sorpresa Francia: va sotto, ribalta la partita e poi chiude sul 2-2 contro l'Islanda. Pari Svizzera e ko per una Svezia sempre più ultima. Doppietta di De Bruyne col Belgio e vittoria 4-2 sul Galles
- 31' Woltemade
- 55' Obert, 72' Schranz
- 32' F. Asllani
- 39' Palsson (I), 63' Nkunku (F), 68' Mateta (F), 70' Hlynsson (I)
- 30' Hutsulieak (U), 45'+3 Akhundzade (A), 64' Malinovskyi (U)
- 8' Rodon (G), 18' su rig. e 75' su rig. De Bruyne (B), 24' Meunier (B), 80' Broadhead (G), 90' Trossard (B)
- 54' Karaman (K), 74' Bardhi (M)