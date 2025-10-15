Lautaro Martinez conferma il suo momento di forma e rientrerà dall’Argentina con una doppietta e un nuovo record scritto in nazionale: contro Portorico, l’attaccante dell’Inter è entrato in campo al 64’ (con il risultato già sul 3-0), ha assistito un minuto dopo all’autorete di Echevarria e infine ha fissato il risultato sul 6-0 con due gol nel giro di 5’ (al 79’ e all’84’). Due gol con cui diventa il quarto miglior cannoniere della storia dell'Argentina con 35 reti, raggiungendo Hernan Crespo . E un’ottima notizia anche per l’ Inter , che adesso ne attende il rientro alla base per preparare il big match contro la Roma (sabato 18 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW ).

Per Messi record di assist in nazionale

Al Chase Stadium di Fort Lauderdale (in Florida), la serata si trasforma presto in un’esibizione per l’Albiceleste, che domina fin dall’inizio in quella che era la sua seconda amichevole di preparazione al Mondiale 2026 (dopo l’1-0 al Venezuela “stretto” solo nel punteggio). Scaloni sceglie un undici con Nico Gonzalez adattato a terzino sinistro e Messi titolare in attacco: Leo non va a segno (una traversa per lui) ma serve due assist, e anche per lui arriva comunque un record, quello dei passaggi vincenti con la maglia della nazionale (ora 60, scavalcato Neymar). MacAllister sblocca dopo 15’ su invito di Nico Gonzalez, Montiel raddoppia al 23’ grazie a Messi, 3-0 ancora con MacAllister dopo 36’. Nella ripresa, attorno all’ora di gioco, entrano sia Lautaro che Nico Paz, e l’Argentina ne fa altri tre (un’autorete e la doppietta del Toro). All’attaccante dell’Inter bastano appena cinque minuti per lasciare il segno, ribadendo in rete con un tap-in; poi la rete finale con un destro secco e preciso da dentro l’area. Con la doppietta a Portorico, Lautaro Martinez si conferma uomo simbolo dell’attacco argentino: 35 gol con la nazionale, come Crespo, e adesso nel mirino ci sono altri giganti come Aguero (41 gol) e Batistuta (54); al primo posto il quasi inarrivabile Messi (106).