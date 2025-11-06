Poker dell'Italia U17 contro la Bolivia: è ai sedicesimi di finale del Mondialemondiali u17
Gli azzurrini allenati da Massimiliano Favo staccano il pass per la fase a eliminazione diretta con un turno di anticipo grazie al 4-0 contro la Bolivia. In gol Lontani e Pandolfi del Milan, il fantasista Inácio de Borussia Dortmund e Elimoghale della Juve. Domenica l'ultima partita del girone contro il Sudafrica
L'Italia dei giovani non fallisce l'obiettivo passaggio del turno ai Mondiali U17 del Qatar. Gli azzurrini si sono imposti con un bel 4-0 sulla Bolivia nella seconda giornata del gruppo A e, grazie al pareggio 1-1 tra i padroni di casa e il Sudafrica nell’altra partita del girone, sono primi in classifica a punteggio pieno e aritmeticamente qualificati ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. "Abbiamo fatto quello che, sulla carta, dovevamo fare – ha detto il Ct azzurro Massimiliano Favo –, siamo stati i semifinalisti dell’ultimo Europeo e avevamo il dovere di confermarci a certi livelli".
La partita
E in effetti la partita è stata subito in discesa per l'Italia con una traversa al 22’ di David Marini e il gol sblocca match al 34’ con Simone Lontani, attaccante del Milan. Il bis poco dopo, al 37’, con la firma di Samuele Inácio, fantasista del Borussia Dortmund (anche MVP a fine gara). Nella ripresa la gara non cambia: al 54' l’ala della Juventus Destiny Onogheghen Elimoghale, subentrato all’intervallo, segna il 3-0. Nel finale - dopo un rigore fallito dallo stesso Inácio e un altro rigore parato dall'azzurro Longoni a Jesús Maraude - gli azzurrini chiudono definitivamente i conti all’ottavo minuto di recupero grazie a Fabio Pandolfi, centrocampista del Milan. L’Italia tornerà in campo domenica 9 novembre alle ore 18.45 locali (le 16.45 italiane) per affrontare il Sudafrica nell'ultima del girone. Quindi il via al cammino della fase a eliminazione diretta.
le foto
Svelata "Azzurra", la maglia della Nazionale
Il tabellino
Bolovia-Italia 0-4
34’ Lontani, 37’ Inácio, 54’ Elimoghale , 90’+8 Pandolfi
BOLIVIA (4-2-3-1): Govea; Estrada (46' Nuñez), Mena, Espinoza, Lazarte (80' Ojeda); Rodríguez, Escalante (61' Michel); Saldias (46' Camacho); Maraude, García; Nacif. Ct. Villegas
ITALIA (4-3-1-2): Longoni; Mambuku (81' Maccaroni), Borasio, De Paoli, Marini; Steffanoni, Prisco (64' Pandolfi), Luongo; Inácio; Campaniello (64' Arena), Lontani (46' Elimoghale). Ct. Favo
La classifica del gruppo A
- ITALIA 6 pt. (2 partite giocate)
- Sudafrica 4 pt. (2 partite giocate)
- Qatar 1 pt. (2 partite giocate)
- Bolivia 0 pt. (2 partite giocate)