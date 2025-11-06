L'Italia dei giovani non fallisce l'obiettivo passaggio del turno ai Mondiali U17 del Qatar. Gli azzurrini si sono imposti con un bel 4-0 sulla Bolivia nella seconda giornata del gruppo A e, grazie al pareggio 1-1 tra i padroni di casa e il Sudafrica nell’altra partita del girone, sono primi in classifica a punteggio pieno e aritmeticamente qualificati ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo. "Abbiamo fatto quello che, sulla carta, dovevamo fare – ha detto il Ct azzurro Massimiliano Favo –, siamo stati i semifinalisti dell’ultimo Europeo e avevamo il dovere di confermarci a certi livelli".