Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia, presentata la nuova maglia della Nazionale: svelata Azzurra

Nazionale fotogallery
7 foto

La Nazionale e Adidas lanciano "Azzurra", la maglia che l'Italia indosserà a partire dai prossimi impegni. Foglie di alloro motivo ricorrente sullo sfondo e color oro su spalle, maniche, collo e loghi come ispirazione all'Impero Romano e ai periodi gloriosi del calcio italiano. Di seguito le foto con tutti i dettagli e i calciatori scelti come modelli del nuovo home kit

GLI HIGHLIGHTS FDI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Svelata "Azzurra", la maglia della Nazionale

Nazionale

La Nazionale e Adidas lanciano "Azzurra", la maglia che l'Italia indosserà a partire dai prossimi...

7 foto

Goretti alla Fiorentina: tutti i ds della Serie A

le schede

Dopo la separazione con Pradè la Fiorentina ha annunciato Roberto Goretti (già direttore tecnico...

20 foto

Il Genoa ha scelto De Rossi per il dopo Vieira

Serie A

È De Rossi la scelta per la panchina del Genoa: ancora da definire l'intesa economica in queste...

6 foto

Record Dowman: più giovane di sempre in Champions

CHAMPIONS

Il giovanissimo attaccante dell'Arsenal è il primo quindicenne di sempre a giocare nella storia...

20 foto

Corsa al 5° posto Champions: l'Italia è settima

classifica

Dopo i due pareggi di Napoli e Juve in Champions l'Italia guadagna una posizione nel ranking per...

22 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza