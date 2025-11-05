La Nazionale e Adidas lanciano "Azzurra", la maglia che l'Italia indosserà a partire dai prossimi impegni. Foglie di alloro motivo ricorrente sullo sfondo e color oro su spalle, maniche, collo e loghi come ispirazione all'Impero Romano e ai periodi gloriosi del calcio italiano. Di seguito le foto con tutti i dettagli e i calciatori scelti come modelli del nuovo home kit
- Non poteva non chiamarsi così la nuova maglia dell'Italia, home kit lanciato con lo sponsor tecnico Adidas. Rigorosamente azzurra, ma non solo: le foglio di alloro sullo sfondo rievocano il modo con cui si premiavano i vincitori durante l'Impero Romano
- Non solo azzurro e alloro. L'oro sui bordi delle maniche, sul collo, sulle spalle e sui loghi è un omaggio ai periodi più gloriosi della storia del calcio italiano, come il Mondiale vinto nel 2006 a Berlino. Ecco chi si è prestato a indossare subito la nuova maglia, pronta per l'esordio nei match di novembre per le qualificazioni al Mondiale 2026:
- RICCARDO CALAFIORI
- GIACOMO RASPADORI
- FEDERICO DIMARCO
- MOISE KEAN
- MATEO RETEGUI