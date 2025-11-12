Offerte Black Friday
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: date e orari

QUAL. MONDIALI

Introduzione

Al via la terza e ultima sosta del 2025 con gli impegni delle qualificazioni al Mondiale 2026 in programma a novembre. Ecco, giorno per giorno, tutti i risultati delle partite disputate in questi giorni in tutto il mondo


TUTTE LE CLASSIFICHE

Quello che devi sapere

Le partite di giovedì 13 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Azerbaigian-Islanda, ore 18.00 (gruppo D)
  • Francia-Ucraina, ore 20.45 (gruppo D)
  • Armenia-Ungheria, ore 18.00 (gruppo F)
  • Irlanda-Portogallo, ore 20.45 (gruppo F)
  • Norvegia-Estonia, ore 18.00 (gruppo I)
  • Moldavia-Italia, ore 20.45 (gruppo I)
  • Andorra-Albania, ore 20.45 (gruppo K)
  • Inghilterra-Serbia, ore 20.45 (gruppo K)


Qualificazioni AFC

  • Emirati Arabi Uniti-Iraq, ore 17.00


Qualificazioni CAF

  • Nigeria-Gabon, ore 17.00
  • Camerun-Repubblica Democratica del Congo, ore 20.00


Qualificazioni CONCACAF

  • Suriname-El Salvador, ore 23.00
  • Bermuda-Curacao, ore 23.00
  • Guatemala-Panama, ore 03.00

Le partite di venerdì 14 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Lussemburgo-Germania, ore 20.45 (gruppo A)
  • Slovacchia-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo A)
  • Finlandia-Malta, ore 18.00 (gruppo G)
  • Polonia-Olanda, ore 20.45 (gruppo G)
  • Croazia-Isole Far Oer, ore 20.45 (gruppo L)
  • Gibilterra-Montenegro, ore 20.45 (gruppo L)


Qualificazioni CONCACAF

  • Trinidad e Tobago-Giamaica, ore 01.00
  • Haiti-Costarica, ore 01.00
  • Nicaragua-Honduras, ore 03.00

Le partite di sabato 15 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Slovenia-Kosovo, ore 20.45 (gruppo B)
  • Svizzera-Svezia, ore 20.45 (gruppo B)
  • Danimarca-Bielorussia, ore 20.45 (gruppo C)
  • Grecia-Scozia, ore 20.45 (gruppo C)
  • Georgia-Spagna, ore 18.00 (gruppo E)
  • Turchia-Bulgaria, ore 18.00 (gruppo E)
  • Cipro-Austria, ore 18.00 (gruppo H)
  • Bosnia Erzegovina-Romania, ore 20.45 (gruppo H)
  • Kazakistan-Belgio, ore 15.00 (gruppo J)
  • Liechtenstein-Galles, ore 18.00 (gruppo J)

Le partite di domenica 16 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Azerbaigian-Francia, ore 18.00 (gruppo D)
  • Ucraina-Islanda, ore 18.00 (gruppo D)
  • Portogallo-Armenia, ore 15.00 (gruppo F)
  • Ungheria-Irlanda, ore 15.00 (gruppo F)
  • Israele-Moldavia, ore 20.45 (gruppo I)
  • Italia-Norvegia, ore 20.45 (gruppo I)
  • Albania-Inghilterra, ore 18.00 (gruppo K)
  • Serbia-Lettonia, ore 18.00 (gruppo K)


Qualificazioni CAF

  • Nigeria/Gabon-Camerun/Repubblica Democratica del Congo, ore 15.00

Le partite di lunedì 17 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Germania-Slovacchia, ore 20.45 (gruppo A)
  • Irlanda del Nord-Lussemburgo, ore 20.45 (gruppo A)
  • Malta-Polonia, ore 20.45 (gruppo G)
  • Olanda-Lituania, ore 20.45 (gruppo G)
  • Montenegro-Croazia, ore 20.45 (gruppo L)
  • Repubblica Ceca-Gibilterra, ore 20.45 (gruppo L)

Le partite di martedì 18 novembre

Qualificazioni UEFA

  • Kosovo-Svizzera, ore 20.45 (gruppo B)
  • Svezia-Slovenia, ore 20.45 (gruppo B)
  • Bielorussia-Grecia, ore 20.45 (gruppo C)
  • Scozia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo C)
  • Bulgaria-Georgia, ore 20.45 (gruppo E)
  • Spagna-Turchia, ore 20.45 (gruppo E)
  • Austria-Bosnia Erzegovina, ore 20.45 (gruppo H)
  • Romania-San Marino, ore 20.45 (gruppo H)
  • Belgio-Liechtenstein, ore 20.45 (gruppo J)
  • Galles-Macedonia del Nord, ore 20.45 (gruppo J)


Qualificazioni AFC

  • Iraq-Emirati Arabi Uniti, ore 17.00

Le partite di mercoledì 19 novembre

Qualificazioni CONCACAF

  • Guatemala-Suriname, ore 02.00
  • Panama-El Salvador, ore 02.00
  • Giamaica-Curacao, ore 02.00
  • Trinidad e Tobago-Bermuda, ore 02.00
  • Costarica-Honduras, ore 02.00
  • Haiti-Nicaragua, ore 02.00

