Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite: date e orariQUAL. MONDIALI
Introduzione
Al via la terza e ultima sosta del 2025 con gli impegni delle qualificazioni al Mondiale 2026 in programma a novembre. Ecco, giorno per giorno, tutti i risultati delle partite disputate in questi giorni in tutto il mondo
Quello che devi sapere
Le partite di giovedì 13 novembre
Qualificazioni UEFA
- Azerbaigian-Islanda, ore 18.00 (gruppo D)
- Francia-Ucraina, ore 20.45 (gruppo D)
- Armenia-Ungheria, ore 18.00 (gruppo F)
- Irlanda-Portogallo, ore 20.45 (gruppo F)
- Norvegia-Estonia, ore 18.00 (gruppo I)
- Moldavia-Italia, ore 20.45 (gruppo I)
- Andorra-Albania, ore 20.45 (gruppo K)
- Inghilterra-Serbia, ore 20.45 (gruppo K)
Qualificazioni AFC
- Emirati Arabi Uniti-Iraq, ore 17.00
Qualificazioni CAF
- Nigeria-Gabon, ore 17.00
- Camerun-Repubblica Democratica del Congo, ore 20.00
Qualificazioni CONCACAF
- Suriname-El Salvador, ore 23.00
- Bermuda-Curacao, ore 23.00
- Guatemala-Panama, ore 03.00
Le partite di venerdì 14 novembre
Qualificazioni UEFA
- Lussemburgo-Germania, ore 20.45 (gruppo A)
- Slovacchia-Irlanda del Nord, ore 20.45 (gruppo A)
- Finlandia-Malta, ore 18.00 (gruppo G)
- Polonia-Olanda, ore 20.45 (gruppo G)
- Croazia-Isole Far Oer, ore 20.45 (gruppo L)
- Gibilterra-Montenegro, ore 20.45 (gruppo L)
Qualificazioni CONCACAF
- Trinidad e Tobago-Giamaica, ore 01.00
- Haiti-Costarica, ore 01.00
- Nicaragua-Honduras, ore 03.00
Le partite di sabato 15 novembre
Qualificazioni UEFA
- Slovenia-Kosovo, ore 20.45 (gruppo B)
- Svizzera-Svezia, ore 20.45 (gruppo B)
- Danimarca-Bielorussia, ore 20.45 (gruppo C)
- Grecia-Scozia, ore 20.45 (gruppo C)
- Georgia-Spagna, ore 18.00 (gruppo E)
- Turchia-Bulgaria, ore 18.00 (gruppo E)
- Cipro-Austria, ore 18.00 (gruppo H)
- Bosnia Erzegovina-Romania, ore 20.45 (gruppo H)
- Kazakistan-Belgio, ore 15.00 (gruppo J)
- Liechtenstein-Galles, ore 18.00 (gruppo J)
Le partite di domenica 16 novembre
Qualificazioni UEFA
- Azerbaigian-Francia, ore 18.00 (gruppo D)
- Ucraina-Islanda, ore 18.00 (gruppo D)
- Portogallo-Armenia, ore 15.00 (gruppo F)
- Ungheria-Irlanda, ore 15.00 (gruppo F)
- Israele-Moldavia, ore 20.45 (gruppo I)
- Italia-Norvegia, ore 20.45 (gruppo I)
- Albania-Inghilterra, ore 18.00 (gruppo K)
- Serbia-Lettonia, ore 18.00 (gruppo K)
Qualificazioni CAF
- Nigeria/Gabon-Camerun/Repubblica Democratica del Congo, ore 15.00
Le partite di lunedì 17 novembre
Qualificazioni UEFA
- Germania-Slovacchia, ore 20.45 (gruppo A)
- Irlanda del Nord-Lussemburgo, ore 20.45 (gruppo A)
- Malta-Polonia, ore 20.45 (gruppo G)
- Olanda-Lituania, ore 20.45 (gruppo G)
- Montenegro-Croazia, ore 20.45 (gruppo L)
- Repubblica Ceca-Gibilterra, ore 20.45 (gruppo L)
Le partite di martedì 18 novembre
Qualificazioni UEFA
- Kosovo-Svizzera, ore 20.45 (gruppo B)
- Svezia-Slovenia, ore 20.45 (gruppo B)
- Bielorussia-Grecia, ore 20.45 (gruppo C)
- Scozia-Danimarca, ore 20.45 (gruppo C)
- Bulgaria-Georgia, ore 20.45 (gruppo E)
- Spagna-Turchia, ore 20.45 (gruppo E)
- Austria-Bosnia Erzegovina, ore 20.45 (gruppo H)
- Romania-San Marino, ore 20.45 (gruppo H)
- Belgio-Liechtenstein, ore 20.45 (gruppo J)
- Galles-Macedonia del Nord, ore 20.45 (gruppo J)
Qualificazioni AFC
- Iraq-Emirati Arabi Uniti, ore 17.00
Le partite di mercoledì 19 novembre
Qualificazioni CONCACAF
- Guatemala-Suriname, ore 02.00
- Panama-El Salvador, ore 02.00
- Giamaica-Curacao, ore 02.00
- Trinidad e Tobago-Bermuda, ore 02.00
- Costarica-Honduras, ore 02.00
- Haiti-Nicaragua, ore 02.00
