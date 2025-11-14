FVS sì, Var a chiamata no. Ma il protocollo verrà ampliato

Gli studi di Sky Sport hanno ospitato un incontro con Daniele Orsato, il responsabile della CAN C, la Commissione arbitri della Serie C SkyWiFi. La registrazione, destinata ai club, ha avuto come oggetto un primo bilancio della stagione arbitrale legato agli episodi e in particolare all'uso del Football Video Support, la grande novità del campionato. Con nuovi, possibili scenari