"Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati si deve arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite". A tuonare sulla annosa controversia tra club e nazionali in materia di soste e e di infortuni è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in video collegamento a 'Motore Italia, edizione America's Cup'. "I giocatori prendono uno stipendio dalle società - ha aggiunto - e le società devono poter decidere se mandarli nelle rispettive nazionali o meno".

SOSTA Tutti i giocatori che si sono fatti male in nazionale