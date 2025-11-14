Offerte Black Friday
De Laurentiis: "Troppi tornano sfasciati dalle nazionali, servono campionati senza soste"

napoli

Il numero uno del Napoli a margine di un evento: "I giocatori prendono uno stipendio dalle società e le società devono poter decidere se mandarli nelle nazionali o no. Se un giocatore si infortuna si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire"

IL BILANCIO DEI CONVOCATI DELLA A IN NAZIONALE

"Ho prestato Rrahmani ed è tornato sfasciato, Anguissa è tornato sfasciato. Non si può andare avanti così. Quando ci sono i campionati si deve arrivare fino alla fine senza interruzioni, bisogna avere meno squadre, fare meno partite". A tuonare sulla annosa controversia tra club e nazionali in materia di soste e e di infortuni è il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in video collegamento a 'Motore Italia, edizione America's Cup'. "I giocatori prendono uno stipendio dalle società - ha aggiunto - e le società devono poter decidere se mandarli nelle rispettive nazionali o meno".

SOSTA

Tutti i giocatori che si sono fatti male in nazionale

"Se si fa male qualcuno va riaperta la finestra di mercato"

Il numero uno del Napoli ha poi concluso: "Se un giocatore si infortuna in nazionale, si deve riaprire una finestra di mercato e ci devono risarcire. Ma sembra che alla Fifa e all'Uefa dei campionati nazionali non interessi nulla". Ricordiamo che pochi giorni fa il Napoli ha dovuto registrare l'infortunio di Anguissa col Camerun: per lui lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, con gli azzurri che lo vedranno tornare solo nel 2026

le ultime

Il Napoli perde Anguissa: si rivedrà nel 2026

