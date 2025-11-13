Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, infortunio Anguissa: lesione al bicipite femorale, torna nel 2026

NAPOLI

Brutte notizie per gli azzurri di Antonio Conte, che dovranno fare a meno di Frank Anguissa almeno fino a gennaio. Rientrato in anticipo a Napoli dopo l'infortunio in allenamento in Nazionale, il centrocampista camerunense ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Ha già iniziato l'iter riabilitativo come scrive il Napoli, ma il suo 2025 è già concluso

SERIE A, GLI INFORTUNATI IN NAZIONALE

È già terminato il 2025 di Frank Anguissa. Brutte notizie per il Napoli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi nelle prossime settimane. Punto fermo per Antonio Conte, lui che ha segnato 4 gol in 15 presenze, Anguissa aveva fatto ritorno in città dopo l'infortunio in allenamento col Camerun. Un episodio accaduto nel ritiro con la sua Nazionale a Rabat, in Marocco, quando il centrocampista aveva avvertito un dolore muscolare dopo uno scatto. E al rientro a Napoli, gli esami strumentali hanno confermato l'entità del problema: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Come riporta il club, Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo ma resterà fuori almeno fino a gennaio.

Approfondimento

Napoli, Anguissa ko: c'è lesione, torna nel 2026

Serie A: Altre Notizie

Il Napoli perde Anguissa: si rivedrà nel 2026

NAPOLI

Brutte notizie per gli azzurri di Antonio Conte, che dovranno fare a meno di Frank Anguissa...

Gasperini: "Scudetto? Ognuno è libero di sognare"

roma

L'allenatore giallorosso ha parlato al Tg1 dell'ottimo inizio di stagione della sua squadra,...

Cagliari, via libera al progetto del nuovo stadio

Serie A

La Conferenza dei servizi ha approvato il progetto del nuovo stadio di Cagliari. "Attendevamo da...

Fiorentina, Vanoli: "Sfida dura, ma non ho paura"

la PRESENTAZIONE

Dopo l'esordio in panchina domenica scorsa, Paolo Vanoli si è presentato ufficialmente come...

Il Napoli si allena senza Conte: tornerà lunedì 17

Serie A

Napoli al lavoro dopo la sconfitta di Bologna di domenica, senza Antonio Conte. Come concordato...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE