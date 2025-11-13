Brutte notizie per gli azzurri di Antonio Conte, che dovranno fare a meno di Frank Anguissa almeno fino a gennaio. Rientrato in anticipo a Napoli dopo l'infortunio in allenamento in Nazionale, il centrocampista camerunense ha riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Ha già iniziato l'iter riabilitativo come scrive il Napoli, ma il suo 2025 è già concluso

È già terminato il 2025 di Frank Anguissa. Brutte notizie per il Napoli, che dovrà fare a meno di uno dei suoi titolarissimi nelle prossime settimane. Punto fermo per Antonio Conte, lui che ha segnato 4 gol in 15 presenze, Anguissa aveva fatto ritorno in città dopo l'infortunio in allenamento col Camerun. Un episodio accaduto nel ritiro con la sua Nazionale a Rabat, in Marocco, quando il centrocampista aveva avvertito un dolore muscolare dopo uno scatto. E al rientro a Napoli, gli esami strumentali hanno confermato l'entità del problema: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Come riporta il club, Anguissa ha già iniziato l'iter riabilitativo ma resterà fuori almeno fino a gennaio.