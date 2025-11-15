L'attaccante norvegese alla vigilia della partita di Milano contro gli azzurri: "Donnarumma è il top insieme a Courtois, Pio Esposito lo conosco poco, ma se gioca nell'Italia e Inter ci sarà un motivo". Il Ct Solbakken: "Nessuno tra me e i calciatori ha esperienza di nove gol subiti". E sulla nostra Nazionale dice: "Secondo me andrete al Mondiale" LE QUALIFICATE AL MONDIALE

Haaland e San Siro, atto terzo. Uno dei grandi teatri del calcio europeo è pronto ad attendere uno dei grandi attaccanti del calcio europeo… e Mondiale. Visto che il pass, per quanto non aritmetico, è praticamente certo per la Norvegia e per il suo bomber numero uno, che in estate giocherà la sua prima Coppa del Mondo. A proposito di grandi location, per lui sarà la terza volta al Meazza, ma solo la prima da giocatore: "La prima volta qui? A vedere il Milan nel 2017 - quando al tempo era solo un semi sconosciuto bomber del Molde - poi a un concerto dei Coldplay".

Donnarumma e Pio Esposito Su un futuro in Italia Haaland, in conferenza stampa, non si sbilancia: "Adesso sto bene dove sto. Donnarumma? È il top insieme a Courtois, sarà divertente giocarci contro. Pio Esposito lo conosco poco, ma se gioca per l'Italia e per l'Inter ci sarà un motivo". Sulla corsa della sua Norvegia: "Fare gol è il mio lavoro, per il City o per la Norvegia; la voglio portare al Mondiale, l'ultima volta non ero nemmeno nato. Ho lavorato a lungo in questi anni, ce l'ho in testa dal 2019 e ora ci stiamo avvicinando".