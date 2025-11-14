Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Italia-Norvegia, le probabili formazioni delle qualificazioni ai Mondiali 2026
A Milanello l'Italia prepara la sfida con la Norvegia che chiude il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Praticamente impossibile scalzare i norvegesi dal primo posto, l'Italia dovrebbe infatti vincere con 9 gol di scarto, resta la possibilità di riscattare il 3-0 subito all'andata. Gattuso cambia tutta la formazione vista all'inizio in Moldavia e anche il modulo, passando al 3-5-2. Forfait Calafiori: dentro Mancini
- Portiere: DONNARUMMA
- Difensore di destra: DI LORENZO
- Difensore centrale: MANCINI
- Difensore di sinistra: BASTONI
- Esterno destro: POLITANO
- Centrocampista di destra: BARELLA
- Centrocampista centrale: LOCATELLI
- Centrocampista di sinistra: FRATTESI
- Esterno sinistro: DIMARCO
- Attaccante: RETEGUI
- Attaccante: PIO ESPOSITO
- Ritorno al 3-5-2 e spazio a chi non ha giocato in Moldavia
- A centrocampo torna dalla squalifica Barella e si rivedono Locatelli e Frattesi con Tonali risparmiato perché in diffida
- In difesa c'è da registrare il forfait di Calafiori: Bastoni si allarga a sinistra con Mancini centrale e Di Lorenzo a destra
- L'uomo del momento, Pio Esposito affiancherà davanti Retegui