Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Italia-Norvegia, le probabili formazioni delle qualificazioni ai Mondiali 2026

A Milanello l'Italia prepara la sfida con la Norvegia che chiude il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali. Praticamente impossibile scalzare i norvegesi dal primo posto, l'Italia dovrebbe infatti vincere con 9 gol di scarto, resta la possibilità di riscattare il 3-0 subito all'andata. Gattuso cambia tutta la formazione vista all'inizio in Moldavia e anche il modulo, passando al 3-5-2. Forfait Calafiori: dentro Mancini

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'ITALIA AL PLAYOFF

    Haaland: "La prima volta a San Siro per il Milan"

    Mondiali

    L'attaccante norvegese alla vigilia della partita di Milano contro gli azzurri: "Donnarumma è il...

    Gattuso: "Playoff? Saranno tre mesi lunghi"

    Mondiali

    Il Ct a Sky Sport alla vigilia della partita con la Norvegia: "Tappa importante del percorso"....

    De Laurentiis: "Troppi infortuni dalle nazionali"

    napoli

    Il numero uno del Napoli a margine di un evento: "I giocatori prendono uno stipendio dalle...