Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si parte alle 15 con Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda, alle 18 c'è Albania-Inghilterra. Alle 20.45 tocca all'Italia contro la Norvegia, spazio anche a Diretta Gol per seguire Ucraina-Islanda, Azerbaijan-Francia e Serbia-Lettonia

È il giorno di Italia-Norvegia, quello che dovrebbe rendere aritmetica la partecipazione degli Azzurri al playoff (con il primo posto di Haaland e compagni), ma sono anche altri i verdetti possibili. Il Portogallo di CR7 può staccare il pass Mondiale, con Ungheria e Irlanda a giocarsi nello scontro diretto il secondo posto (o qualcosa di più, in caso di crollo del Portogallo con l’Armenia). Anche Ucraina e Islanda si contendono – in un altro scontro diretto – un secondo posto (alle spalle della Francia) che vale un pass per i playoff.