Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggi

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si parte alle 15 con Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda, alle 18 c'è Albania-Inghilterra. Alle 20.45 tocca all'Italia contro la Norvegia, spazio anche a Diretta Gol per seguire Ucraina-Islanda, Azerbaijan-Francia e Serbia-Lettonia

È il giorno di Italia-Norvegia, quello che dovrebbe rendere aritmetica la partecipazione degli Azzurri al playoff (con il primo posto di Haaland e compagni), ma sono anche altri i verdetti possibili. Il Portogallo di CR7 può staccare il pass Mondiale, con Ungheria e Irlanda a giocarsi nello scontro diretto il secondo posto (o qualcosa di più, in caso di crollo del Portogallo con l’Armenia). Anche Ucraina e Islanda si contendono – in un altro scontro diretto – un secondo posto (alle spalle della Francia) che vale un pass per i playoff.

Le probabili formazioni di Italia-Norvegia

Le partite di domenica 16 novembre


Qualificazioni UEFA:

  • Portogallo-Armenia, ore 15 - Sky Sport Calcio e NOW
  • Ungheria-Rep. D'Irlanda, ore 15 - Sky Sport 257 e NOW
  • Ucraina-Islanda, ore 18 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Azerbaijan-Francia, ore 18 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Serbia-Lettonia, ore 18 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
  • Albania-Inghilterra, ore 18 - Sky Sport 256 e NOW
  • Prepartita Italia-Norvegia, ore 20 - Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
  • Israele-Moldavia, ore 20.45 - Sky Sport Calcio
  • Postpartita Italia-Norvegia, ore 22.45 - Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

Non solo Italia-Norvegia: le partite di oggi

Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le...

Haaland: "La prima volta a San Siro per il Milan"

Mondiali

L'attaccante norvegese alla vigilia della partita di Milano contro gli azzurri: "Donnarumma è il...

Gattuso: "Playoff? Saranno tre mesi lunghi"

Mondiali

Il Ct a Sky Sport alla vigilia della partita con la Norvegia: "Tappa importante del percorso".

De Laurentiis: "Troppi infortuni dalle nazionali"

napoli

Il numero uno del Napoli a margine di un evento: "I giocatori prendono uno stipendio dalle...

Ancelotti: "Sogno finale mondiale Italia-Brasile"

l'intervista

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, ha espresso un...
