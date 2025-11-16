Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle partite di oggiguida tv
Su Sky e in streaming su NOW fino a martedì 18 novembre appuntamento con le partite di qualificazione ai Mondiali 2026. Si parte alle 15 con Portogallo-Armenia e Ungheria-Irlanda, alle 18 c'è Albania-Inghilterra. Alle 20.45 tocca all'Italia contro la Norvegia, spazio anche a Diretta Gol per seguire Ucraina-Islanda, Azerbaijan-Francia e Serbia-Lettonia
QUALIFICAZIONI MONDIALI: CALENDARIO - CLASSIFICHE
È il giorno di Italia-Norvegia, quello che dovrebbe rendere aritmetica la partecipazione degli Azzurri al playoff (con il primo posto di Haaland e compagni), ma sono anche altri i verdetti possibili. Il Portogallo di CR7 può staccare il pass Mondiale, con Ungheria e Irlanda a giocarsi nello scontro diretto il secondo posto (o qualcosa di più, in caso di crollo del Portogallo con l’Armenia). Anche Ucraina e Islanda si contendono – in un altro scontro diretto – un secondo posto (alle spalle della Francia) che vale un pass per i playoff.
Approfondimento
Le probabili formazioni di Italia-Norvegia
Le partite di domenica 16 novembre
Qualificazioni UEFA:
- Portogallo-Armenia, ore 15 - Sky Sport Calcio e NOW
- Ungheria-Rep. D'Irlanda, ore 15 - Sky Sport 257 e NOW
- Ucraina-Islanda, ore 18 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
- Azerbaijan-Francia, ore 18 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
- Serbia-Lettonia, ore 18 - Diretta Gol, Sky Sport Calcio
- Albania-Inghilterra, ore 18 - Sky Sport 256 e NOW
- Prepartita Italia-Norvegia, ore 20 - Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
- Israele-Moldavia, ore 20.45 - Sky Sport Calcio
- Postpartita Italia-Norvegia, ore 22.45 - Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio