Breve recap: tolto il primissimo Mondiale di sempre del 1930 (a invito, a cui l'Italia non partecipò) solo tre volte non ci siamo qualificati, vale a dire nelle ultime due edizioni e proprio in quel lontano 1958, quando fummo estromessi per mano dell'Irlanda del Nord che partecipò alla sua prima Coppa del Mondo di sempre. La Nazionale azzurra era guidata da Alfredo Foni ed era piena di talenti, soprattutto gli oriundi: da Ghiggia a Schiaffino, da Montuori a Da Costa, ma proprio da quel flop partì la storica polemica che mise in discussione i calciatori stranieri nel nostro campionato.

Ma torniamo a quelle qualificazioni. Il format a 27 squadre prevedeva 9 gironi da 3, con qualificazione riservata solo alle prime. L'Italia sfida il Portogallo e l'Irlanda del Nord, battuta all'andata a Roma 1-0. Coi portoghesi ne vinciamo una e perdiamo l'altra, ma arriviamo all'ultima giornata allo scontro diretto coi nordirlandesi con due risultati su tre a disposizione. In sostanza: ci basta il pari.

La partita di Belfast è in programma il 4 dicembre: le squadre ci sono, ma l'arbitro no, visto che la nebbia aveva bloccato l'ungherese Zsolt in aeroporto. L'Irlanda del Nord propone un loro arbitro, la Federazione italiana rifiuta e quel match si trasforma in una semplice amichevole (si fa per dire, visto che finirà con una maxi rissa). Risultato: 2-2, che ci avrebbe qualificato. La vera partita si gioca poco dopo, il 15 gennaio, con l'arbitro Zsolt (sempre lui) che questa volta anticipa di qualche giorno il suo arrivo a Belfast. Il campo è sempre infangato, pesantissimo. Andiamo sotto 2-0, ne facciamo uno, restiamo in dieci e non arriviamo al pari. È così che prende forma il primo fallimento Mondiale della storia dell'Italia.