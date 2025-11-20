È stato definito il calendario dei playoff delle sedici europee che si contenderanno gli ultimi quattro posti Uefa per il Mondiale del 2026. Le semifinali si giocheranno tutte giovedì 26 marzo, mentre le quattro finali sono in programma martedì 31 marzo. Qui tutto il calendario completo, partendo da quello dell'Italia
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord: giovedì 26 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in casa
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA: martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in trasferta
