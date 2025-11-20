Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Qualificazioni mondiali, playoff europei: il calendario delle partite

Mondiali fotogallery
13 foto

È stato definito il calendario dei playoff delle sedici europee che si contenderanno gli ultimi quattro posti Uefa per il Mondiale del 2026. Le semifinali si giocheranno tutte giovedì 26 marzo, mentre le quattro finali sono in programma martedì 31 marzo. Qui tutto il calendario completo, partendo da quello dell'Italia

RIVIVI TUTTO IL SORTEGGIO DEI PLAYOFF

ALTRE FOTOGALLERY

Il calendario di tutti i playoff europei

Mondiali

È stato definito il calendario dei playoff delle sedici europee che si contenderanno gli ultimi...

13 foto

Recoba torna in panchina: va al Deportivo Táchira

Calciomercato

È una squadra venezuelana, tra le più titolate in patria con sede nella città di San Cristóbal....

39 foto

Chi al Mondiale con le regole di questa Champions?

Mondiali

Il format delle qualificazioni europee è stato un tema molto discusso negli ultimi giorni:...

21 foto

Recoba e gli 'insospettabili' senza gol nei derby

la lista

Nella storia del derby di Milano diversi calciatori hanno fatto esplodere di gioia il Meazza, ma...

15 foto

Mondiali, i big esclusi: non solo Osimhen e Kvara

Mondiali

Nella sosta di novembre diverse nazionali hanno staccato il pass per i Mondiali 2026. Altre,...

15 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Il calendario dell'Italia ai playoff

    Mondiali

    Sarà l'Iralanda del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale playoff, in casa. Poi...

    Sarà Italia- Nord Irlanda. Poi in Galles o Bosnia

    live PLAYOFF MONDIALI

    L'Italia conosce i nomi delle sue avversarie ai playoff verso il Mondiale 2026. L'urna di Zurigo...

    Sorteggio Playoff sarà live e in streaming su Sky

    tutte le info

    L'Italia dovrà affrontare gli spareggi per guadagnarsi un posto ai Mondiali 2026: il sorteggio da...