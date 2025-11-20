Presente a Zurigo per il sorteggio dei playoff, il ct azzurro commenta l'accoppiamento con l'Irlanda del Nord: "Sono una squadra fisica, con la mentalità del non mollare mai". Gattuso è consapevole delle priorità su cui lavorare: "I moduli sono secondari, i nostri problemi non sono tattici". Sulla possibilità di stage: "Non decido io, ma più giorni passiamo insieme e meglio è"

"Sappiamo da mesi che ci saremmo giocati tutto ai playoff, sappiamo di dover migliorare e guardiamo con fiducia in avanti". Parla così il Ct Gennaro Gattuso a Sky Sport dopo il sorteggio dei playoff mondiali che ha messo di fronte l'Italia all'Irlanda del Nord. In caso di vittoria, gli azzurri affronterebbero Galles o Bosnia in trasferta nel match decisivo. "Sono una squadra fisica, la loro mentalità è quella di non mollare mai". Prima degli avversari, gli azzurri devono pensare a sé stessi: "Secondo me non ci sono problemi tattici, ogni modulo ha pro e contro. Dobbiamo lavorare innanzitutto sulla nostra fragilità. Siamo competitivi se tutto funziona, ma non possiamo commettere errori come quelli dell'altra sera. Ora il mio primo pensiero è questo, poi studieremo l'avversario e decideremo come affrontarlo".