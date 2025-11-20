Chi andrebbe al Mondiale se ci fossero le regole della nuova Champions?
Il format delle qualificazioni europee è stato un tema molto discusso negli ultimi giorni: l'Italia ha chiuso a quota 18 punti eppure sarà costretta agli spareggi, e nemmeno una vittoria nel ritorno contro la Norvegia sarebbe bastata per il primato (salvo improbabili goleade). Ma come si sarebbero piazzati gli azzurri in una ipotetica classifica unica (stile Champions) tra tutte le 54 nazionali? Spoiler: saremmo stati tra le migliori dodici
- Intanto qualche chiarimento sulla metodologia: considerando che esistevano gruppi da quattro squadre e gruppi da cinque, l'unico modo per rapportare i punti fatti dalle varie nazionali è stato con la media punti
- Siamo partiti dall'idea che un'eventuale format (visti i 16 posti per l'Europa) avrebbe previsto 16 qualificazioni dirette e non più 12 dirette e 4 dai playoff come oggi. Ma chi sarebbero state queste sedici?
- 51) San Marino 0 di media punti (0 in 8 partite)
- 51) Lussemburgo 0 (0 in 6 partite)
- 51) Liechtenstein 0 (0 in 8 partite)
- 51) Gibilterra 0 (0 in 8 partite)
- 49) Andorra 0,1 (1 in 8 partite)
- 49) Moldavia 0,1 (1 in 8 partite)
- 47) Azerbaigian 0,2 (1 in 6 partite)
- 47) Bielorussia 0,2 (1 in 6 partite)
- 46) Svezia 0,3 (2 in 6 partite)
- 45) Lituania 0,4 (3 in 8 partite)
- 41) Estonia 0,5 di media punti (4 in 8 partite)
- 41) Bulgaria 0,5 (3 in 6 partite)
- 41) Armenia 0,5 (3 in 6 partite)
- 41) Georgia 0,5 (3 in 6 partite)
- 39) Lettonia 0,6 (5 in 8 partite)
- 39) Malta 0,6 (5 in 8 partite)
- 38) Slovenia 0,7 (4 in 6 partite)
- 35) Cipro 1 (8 in 8 partite)
- 35) Grecia 1 (6 in 6 partite)
- 35) Kazakistan 1 (8 in 8 partite)
- 34) Montenegro 1,1 (9 in 8 partite)
- 33) Islanda 1,2 (7 in 6 partite)
- 31) Ungheria 1,3 (8 in 6 partite)
- 31) Finlandia 1,3 (10 in 8 partite)
- 28) Isole Faroe 1,5 di media punti (12 in 8 partite)
- 28) Israele 1,5 (12 in 8 partite)
- 28) Irlanda del Nord 1,5 (9 in 6 partite)
- 25) Macedonia del Nord 1,6 (13 in 8 partite)
- 25) Serbia 1,6 (13 in 8 partite)
- 25) Romania 1,6 (13 in 8 partite)
- 23) Irlanda 1,7 (10 in 6 partite)
- 23) Ucraina 1,7 (10 in 6 partite
- 20) Albania 1,8 (14 in 8 partite)
- 20) Danimarca 1,8 (11 in 6 partite)
- 20) Kosovo 1,8 (11 in 6 partite)
- 17) Slovacchia 2 (12 in 6 partite)
- 17) Repubblica Ceca 2 (16 in 8 partite)
- 17) Galles 2 (16 in 8 partite)
- 17 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: seconda nel gruppo G, ai playoff
- 17 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: seconda nel gruppo H, ai playoff
- 13 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: seconda nel gruppo E, ai playoff
- 13 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo C, ai Mondiali
- 13 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo F, ai Mondiali
- 14 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo B, ai Mondiali
- 18 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo J, ai Mondiali
- 18 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: seconda nel gruppo I, ai playoff
- 19 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo H, ai Mondiali
- 15 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo A, ai Mondiali
- 20 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo G, ai Mondiali
- 16 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo E, ai Mondiali
- 16 punti in 6 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo D, ai Mondiali
- 22 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo L, ai Mondiali
- 24 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo K, ai Mondiali
- 24 punti in 8 partite
- Nelle vere qualificazioni: prima nel gruppo I, ai Mondiali
- 2,3 punti di media a partita, per la precisione, esattamente come Belgio e Svizzera (non abbiamo ipotizzato classifiche avulse ma lasciato i pari merito). Ad ogni modo, anche così l'Italia sarebbe stata saldamente nelle prime dodici che hanno staccato il pass diretto per il Mondiale
- Dalla classifica si nota come due nazionali che hanno la qualificazione in tasca — Portogallo e Scozia — hanno "fatto peggio" degli azzurri se si guarda il rendimento complessivo delle qualificazioni