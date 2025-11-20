Offerte Black Friday
Chi andrebbe al Mondiale se ci fossero le regole della nuova Champions?

Il format delle qualificazioni europee è stato un tema molto discusso negli ultimi giorni: l'Italia ha chiuso a quota 18 punti eppure sarà costretta agli spareggi, e nemmeno una vittoria nel ritorno contro la Norvegia sarebbe bastata per il primato (salvo improbabili goleade). Ma come si sarebbero piazzati gli azzurri in una ipotetica classifica unica (stile Champions) tra tutte le 54 nazionali? Spoiler: saremmo stati tra le migliori dodici

PLAYOFF MONDIALI, IL SORTEGGIO LIVE

 

