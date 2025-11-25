Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cristiano Ronaldo potrà giocare con il Portogallo il match d'esordio ai Mondiali 2026

Mondiali

Cristiano Ronaldo potrà giocare la partita d'esordio del prossimo campionato del Mondo. Il portoghese aveva ricevuto un rosso diretto durante la partita contro l’Irlanda valida per le qualificazioni per aver reagito con una gomitata nei confronti del difensore irlandese O'Shea. La FIFA ha deciso di comminare un solo turno di squalifica. Le altre due giornate di stop saranno con la condizionale e scatteranno entro un anno se l'attaccante sarà protagonista di altri episodi simili.  COSA ERA SUCCESSO CONTRO L'IRLANDA.

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a disposizione del Portogallo per la prima partita della fase finale del Mondiale 2026. La Fifa ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio portoghese e ha deciso di infliggere al quarantenne attaccante la squalifica minima di una giornata, già scontata, più altre due con la condizionale, in seguito al cartellino rosso, e alle conseguenti proteste, rimediato nella sconfitta contro l’Irlanda del 13 novembre, penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il Comitato disciplinare della Fifa ha dunque di fatto graziato l’attaccante lusitano, che ha già scontato l’unico turno effettivo di stop saltando la gara del 16 novembre contro l’Armenia. In virtù di questa decisione, Ronaldo potrà essere regolarmente impiegato nella prima partita del Portogallo alla fase finale del prossimo torneo iridato. Le due giornate con esecuzione sospesa diventeranno operative solo nel caso in cui il capitano della selezione portoghese incorra in 'ulteriori 'incidenti disciplinari' nel periodo considerato.

RIYADH, SAUDI ARABIA - NOVEMBER 23: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC scores their fourth goal during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al Khaleej at Al Awwal Park on November 23, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

Approfondimento

CR7 e le rovesciate più belle nel calcio

Cosa era successo in Portogallo-Irlanda

Durante la gara di qualificazione a Dublino, l’arbitro svedese Nyberg aveva inizialmente estratto nei confronti di Cristiano Ronaldo un cartellino giallo per un contatto con O’Shea. Dopo la revisione al VAR, il direttore di gara scandinavo aveva deciso di trasformare l’ammonizione in un’espulsione diretta per condotta violenta. Per CR7 si trattava della prima espulsione diretta nella lunghissima carriera da capitano portoghese

Vedi anche

CR7 alla Casa Bianca. E il figlio di Trump...

Mondiali: Altre Notizie

Ronaldo tolta la squalifica: sarà al Mondiale

Mondiali

Cristiano Ronaldo potrà giocare la partita d'esordio del prossimo campionato del Mondo. Il...

Italia Under17, niente finale: l’Austria vince 2-0

mondiale u17

Il cammino dell’Italia Under 17 si ferma in semifinale: l’Austria batte gli Azzurrini 2-0 e in...

L'Italia è in semifinale: Burkina Faso battuto 1-0

MONDIALI U17

L'Italia di Favo si guadagna un posto alle semifinali del Mondiale U17, battendo 1-0 il Burkina...

Gattuso: "Bisogna lavorare sulla nostra fragilità"

LE PAROLE DEL CT

Presente a Zurigo per il sorteggio dei playoff, il ct azzurro commenta l'accoppiamento con...

Il calendario dell'Italia ai playoff

Mondiali

Sarà l'Irlanda del Nord l'avversaria dell'Italia nella semifinale playoff, in casa. Poi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE