Cristiano Ronaldo potrà giocare la partita d'esordio del prossimo campionato del Mondo. Il portoghese aveva ricevuto un rosso diretto durante la partita contro l’Irlanda valida per le qualificazioni per aver reagito con una gomitata nei confronti del difensore irlandese O'Shea. La FIFA ha deciso di comminare un solo turno di squalifica. Le altre due giornate di stop saranno con la condizionale e scatteranno entro un anno se l'attaccante sarà protagonista di altri episodi simili. COSA ERA SUCCESSO CONTRO L'IRLANDA.

Cristiano Ronaldo sarà regolarmente a disposizione del Portogallo per la prima partita della fase finale del Mondiale 2026. La Fifa ha infatti accolto il ricorso presentato dalla Federcalcio portoghese e ha deciso di infliggere al quarantenne attaccante la squalifica minima di una giornata, già scontata, più altre due con la condizionale, in seguito al cartellino rosso, e alle conseguenti proteste, rimediato nella sconfitta contro l’Irlanda del 13 novembre, penultimo match delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Il Comitato disciplinare della Fifa ha dunque di fatto graziato l’attaccante lusitano, che ha già scontato l’unico turno effettivo di stop saltando la gara del 16 novembre contro l’Armenia. In virtù di questa decisione, Ronaldo potrà essere regolarmente impiegato nella prima partita del Portogallo alla fase finale del prossimo torneo iridato. Le due giornate con esecuzione sospesa diventeranno operative solo nel caso in cui il capitano della selezione portoghese incorra in 'ulteriori 'incidenti disciplinari' nel periodo considerato.