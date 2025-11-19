La stella portoghese e dell'Al Nassr ha cenato alla Casa Bianca con il presidente degli Trump, come parte della delegazione che accompagna il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita negli Usa. E il presidente degli Stati Uniti rvela l'emozione del figlio Barron per l'incontro con CR7

Cristiano Ronaldo , capitano della nazionale portoghese di calcio e stella squadra saudita dell'Al-Nassr, ha cenato alla Casa Bianca con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , come parte della delegazione che accompagna il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in visita negli Stati Uniti.

Ronaldo è l'idolo di Barron, il figlio di Trump. E alla cena...

Durante il discorso di benvenuto alla cena, Trump ha sottolineato la presenza della superstar portoghese e ha affermato che suo figlio Barron era entusiasta di

incontrare Cristiano Ronaldo di persona. Ronaldo, accompagnato dalla

compagna Georgina Rodri'guez, non è stato invitato a parlare, ma è stato

fatto sedere al tavolo principale nella Sala Est della Casa Bianca. Il

Presidente Trump ha dato il benvenuto agli ospiti, definendo il Principe

Ereditario "un vero partner per la pace e la prosperità" nel mondo e per

la pace in Medio Oriente. Alla cena presente anche Elon Musk, con il quale poi c'è stato un selfie di gruppo scattato dal campione portoghese.