Sorteggio Mondiali, ecco le fasce: Italia in 4^

Sorteggio Mondiali 2026, ecco le fasce: Italia in 4^ con le altre qualificate dai playoffLA GUIDA
Introduzione
Appuntamento venerdì 5 dicembre a Washington, dove alle ore 18 italiane si svolgerà il sorteggio dei gironi al prossimo Mondiale (dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada). Sono 42 le squadre già certe di partecipare a differenza dell'Italia, che a marzo si giocherà il posto attraverso i playoff. Intanto la Fifa ha stabilito le quattro fasce per la composizione dei 12 raggruppamenti da quattro squadre Nazionali ciascuno: Azzurri destinati in quarta fascia nella speranza di riuscire a qualificarsi. Ma quali sono tutte le altre fasce? Ecco la distribuzione delle squadre e come funziona il sorteggio con una procedura 'tennistica'...
Quello che devi sapere
Anche l'Italia al sorteggio dei gironi al Mondiale
Si terrà venerdì 5 dicembre a Washington alle ore 18 italiane, sorteggio che non coinvolgerà solo le 42 squadre già certe di un posto al prossimo Mondiale. A partecipare all'evento anche le Nazionali che devono ancora qualificarsi attraverso gli spareggi Uefa e quello Interzona. Ecco perché a seguire l'appuntamento ci sarà l'Italia di Gattuso, che in un altro sorteggio (quello dei playoff dello scorso 20 novembre) ha conosciuto il percorso per tornare al Mondiale. Ecco le tappe che aspettano gli Azzurri:
- Semifinale: ITALIA-Irlanda del Nord, giovedì 26 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in casa
- Eventuale finale: Galles/Bosnia ed Erzegovina contro ITALIA, martedì 31 marzo alle 18 o 20.45 (orario ancora da confermare) - in trasferta
IL CALENDARIO DI TUTTI I PLAYOFF EUROPEI
Come funziona il sorteggio
Oltre alle 42 squadre già qualificate, l'urna di Washington ospiterà anche le 6 Nazionali che usciranno vincenti dagli spareggi. Un maxi-sorteggio in programma al John F. Kennedy Center for the Performing Arts per il Mondiale più numeroso della storia, che a meno di 200 giorni dall'inizio del torneo stabilirà i 12 gironi da quattro squadre ciascuno. Come riporta la Fifa, il calendario aggiornato delle partite (con l'assegnazione a ogni stadio e il rispettivo orario di inizio) sarà pubblicato il giorno seguente, sabato 6 dicembre. Intanto, proprio la Fifa, ha già ufficializzato le quattro fasce da 12 Nazionali ciascuna per il sorteggio. E l'Italia, che deve ancora guadagnarsi un posto in Nord America, è già certa dell'appartenenza alla propria fascia...
Azzurri non ancora qualificati ma in 4^ fascia
In caso di accesso al prossimo Mondiale, l'Italia lo farà partendo dalla 4^ e ultima fascia riservata alle altre squadre che usciranno dai playoff. Insieme a loro anche Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Ecco l'elenco completo della quarta fascia e le squadre coinvolte in ciascun posto di ogni playoff, che al sorteggio saranno indicate con una 'X':
- Giordania
- Capo Verde
- Ghana
- Curaçao
- Haiti
- Nuova Zelanda
- Vincente playoff europeo percorso A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
- Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
- Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
- Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
- Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
La 1^ fascia
Ne fanno parte i tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) insieme alle qualificate dal ranking Fifa più alto:
- Canada
- Messico
- Stati Uniti
- Spagna
- Argentina
- Francia
- Inghilterra
- Brasile
- Portogallo
- Olanda
- Belgio
- Germania
La 2^ fascia
- Croazia
- Marocco
- Colombia
- Uruguay
- Svizzera
- Giappone
- Senegal
- Iran
- Corea del Sud
- Ecuador
- Austria
- Australia
La 3^ fascia
- Norvegia
- Panama
- Egitto
- Algeria
- Scozia
- Paraguay
- Tunisia
- Costa d'Avorio
- Uzbekistan
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudafrica
La procedura 'tennistica'
Proprio come il tabellone di un torneo di tennis: il sorteggio inizierà dalle squadre della 1^ fascia e in particolare dai tre Paesi ospitanti che conoscono già il loro raggruppamento. Messico nel gruppo A, Canada nel B e Stati Uniti nel D. Successivamente saranno distribuite nei gironi le altre 'teste di serie' dove la prima e la seconda per ranking (Spagna e Argentina) saranno sorteggiate in due percorsi diversi. Stesso discorso per la terza e la quarta (Francia e Inghilterra) e così via. Questo per garantire una distribuzione più equilibrata in caso di vittorie dei rispettivi gironi e di modo da non incontrarsi prima della finale. Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione di ciascuna squadra nel girone sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito in base all'urna in cui viene estratta e il girone in cui viene assegnata
I vincoli del sorteggio
In linea di principio, nessun girone potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione. Questo vale per tutte tranne per la Uefa, che è rappresentata da 16 squadre. Ogni girone dovrà avere almeno una europea, ma quattro gruppi ne 'ospiteranno' per forza due. Per quanto riguarda le due qualificate dai Playoff Interzona, il vincolo di confederazione verrà applicato a tutte e tre le squadre all'interno di ciascun percorso dei due piazzati
Le possibili avversarie dell'Italia
Ovviamente ed esclusivamente in caso di qualificazione dopo i playoff a marzo. La distribuzione delle fasce attraverso il ranking possono riservare gironi complicatissimi oppure agevoli agli Azzurri, inseriti appunto in quarta fascia. Nel primo caso un'eventualità potrebbe assegnarci Argentina, Marocco e Norvegia, avversarie all'opposto di Canada, Australia e Sudafrica qualora l'urna ci regalasse un sorteggio decisamente più morbido. Prima di ogni eventualità, però, il Mondiale andrà raggiunto sul campo