Domani, venerdì 5 dicembre, conosceremo la composizione dei gironi del prossimo Mondiale, che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. A Washington, alle ore 18 italiane, si svolgerà infatti il sorteggio dei gironi, che potrete seguire in diretta su Sky Sport 24, su Skysport.it e in streaming su NOW. L’Italia, come sappiamo, deve ancora conquistarsi un posto al Mondiale, passando per i playoff: e allora come funziona? E ancora: quali sono i criteri del sorteggio? Come sono suddivise le squadre già qualificate? Ecco una guida con le risposte a tutte queste domande
Ci sarà anche l'Italia al sorteggio
Proprio così: anche le Nazionali che devono ancora qualificarsi attraverso gli spareggi Uefa (tra cui l'Italia) e quello Interzona sono interessate e parteciperanno al sorteggio. Queste squadre, come vedremo, al momento del sorteggio saranno indicate con una "X". Ecco perché a seguire l'evento venerdì 5 dicembre a Washington alle ore 18 italiane, ci sarà anche l'Italia di Gattuso, che attraverso un altro sorteggio (quello dei playoff dello scorso 20 novembre) ha conosciuto il percorso che dovrà fare per tornare al Mondiale (semifinale contro l'Irlanda del Nord, in casa, giovedì 26 marzo, ed eventuale finale contro Galles o Bosnia, in trasferta, martedì 31 marzo)
Come funziona il sorteggio
Sarà un Mondiale allargato a 48 squadre: 42 si sono già qualificate, le altre 6 (tra cui l'Italia) verranno fuori dagli spareggi. L'urna di Washington come detto ospiterà anche queste 6 Nazionali "X" nel maxi-sorteggio in programma al John F. Kennedy Center for the Performing Arts.
Si stabiliranno 12 gironi da quattro squadre ciascuno e , come riporta la Fifa, il calendario aggiornato delle partite (con l'assegnazione a ogni stadio e il rispettivo orario di inizio) sarà pubblicato il giorno seguente, sabato 6 dicembre. Intanto, proprio la Fifa, ha già ufficializzato le quattro fasce da 12 Nazionali ciascuna per il sorteggio. E l'Italia, nonostante debba ancora guadagnarsi un posto in Nord America, è già certa dell'appartenenza alla propria fascia...
Italia non ancora qualificata ma in 4^ fascia al sorteggio
In caso di qualificazione al Mondiale, l'Italia lo farà partendo dalla 4^ e ultima fascia riservata alle squadre che usciranno dai playoff. Insieme a loro ci saranno anche Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Ecco l'elenco completo della quarta fascia e le squadre coinvolte in ciascun posto di ogni playoff, che al sorteggio saranno indicate con una "X":
- Giordania
- Capo Verde
- Ghana
- Curaçao
- Haiti
- Nuova Zelanda
- Vincente playoff europeo percorso A (ITALIA/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia ed Erzegovina)
- Vincente playoff europeo percorso B (Ucraina/Svezia/Polonia/Albania)
- Vincente playoff europeo percorso C (Turchia/Romania/Slovacchia/Kosovo)
- Vincente playoff europeo percorso D (Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda)
- Vincente Playoff Interzona 1 (Nuova Caledonia/Giamaica/Repubblica Democratica del Congo)
- Vincente Playoff Interzona 2 (Bolivia/Suriname/Iraq)
Ecco allora la composizione delle altre tre fasce, da cui usciranno le tre avversarie nel girone dell'Italia (una per fascia), se gli Azzurri si qualificheranno:
La 1^ fascia
Ne fanno parte i tre Paesi ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) insieme alle qualificate dal ranking Fifa più alto:
- Canada
- Messico
- Stati Uniti
- Spagna
- Argentina
- Francia
- Inghilterra
- Brasile
- Portogallo
- Olanda
- Belgio
- Germania
La 2^ fascia
- Croazia
- Marocco
- Colombia
- Uruguay
- Svizzera
- Giappone
- Senegal
- Iran
- Corea del Sud
- Ecuador
- Austria
- Australia
La 3^ fascia
- Norvegia
- Panama
- Egitto
- Algeria
- Scozia
- Paraguay
- Tunisia
- Costa d'Avorio
- Uzbekistan
- Qatar
- Arabia Saudita
- Sudafrica
La procedura "tennistica"
Proprio come il tabellone di un torneo di tennis: il sorteggio inizierà dalle squadre della 1^ fascia e in particolare dai tre Paesi ospitanti che conoscono già il loro raggruppamento. Messico nel gruppo A, Canada nel B e Stati Uniti nel D. Successivamente saranno distribuite nei gironi le altre 'teste di serie' dove la prima e la seconda per ranking (Spagna e Argentina) saranno sorteggiate in due percorsi diversi. Stesso discorso per la terza e la quarta (Francia e Inghilterra) e così via. Questo per garantire una distribuzione più equilibrata in caso di vittorie dei rispettivi gironi e di modo da non incontrarsi prima della finale. Per le fasce 2, 3 e 4, la posizione di ciascuna squadra nel girone sarà determinata secondo uno schema di assegnazione predefinito in base all'urna in cui viene estratta e il girone in cui viene assegnata
I vincoli del sorteggio
Nessun girone potrà contenere più di una squadra della stessa confederazione. Questo vale per tutte tranne per la Uefa, che è rappresentata da 16 squadre. Ogni girone dovrà avere almeno una europea, ma quattro gruppi ne "ospiteranno" per forza due. Per quanto riguarda le due qualificate dai Playoff Interzona, il vincolo di confederazione verrà applicato a tutte e tre le squadre all'interno di ciascun percorso dei due piazzati
Le possibili avversarie dell'Italia
Date le fasce, si può già fantasticare facendo delle ipotesi. Per l'Italia potrebbe prospettarsi un girone complicatissimo (ipotesi piuttosto realistica, dato che gli Azzurri saranno in quarta fascia) o più agevole. Nel primo caso un'eventualità potrebbe assegnarci Argentina, Marocco e Norvegia; ben diverso sarebbe un girone con Canada, Australia e Sudafrica. Sia chiaro, pero: prima di ogni eventualità, prima di ogni fantasia, il Mondiale andrà raggiunto sul campo