Le squadre con i maggiori incassi da biglietti in Europa: la classifica del 2025

25 foto

Nell'ultimo report dell'Uefa è stilata la classifica delle squadre europee che hanno ottenuto i maggiori incassi nel 2025 dalle partite casalinghe tra biglietti e hospitality. Nella top 25 ci sono anche quattro club italiani

