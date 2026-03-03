Le squadre con i maggiori incassi da biglietti in Europa: la classifica del 2025
Nell'ultimo report dell'Uefa è stilata la classifica delle squadre europee che hanno ottenuto i maggiori incassi nel 2025 dalle partite casalinghe tra biglietti e hospitality. Nella top 25 ci sono anche quattro club italiani
1/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 55 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: -19%
2/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 55 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +5%
3/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 56 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: -14%
4/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 58 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +15%
5/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 59 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +25%
6/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 62 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: -3%
7/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 64 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +60%
8/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 67 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +14%
9/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 68 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +16%
10/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 69 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +12%
11/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 73 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +58%
12/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 80 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: -6%
13/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 80 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +9%
14/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 81 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +37%
15/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 92 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +3%
16/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 93 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +42%
17/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 105 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +23%
18/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 138 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +27%
19/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 147 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +12%
20/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 150 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +22%
21/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 150 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +29%
22/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 155 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +19%
23/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 175 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +4%
24/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 183 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +20%
25/25
- Entrate da biglietti nel 2025: 222 milioni di euro
- rispetto all'anno precedente: +20%