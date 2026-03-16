Intervistato da Marca, l'attuale CT della Seleção ha stilato la top 11 dei migliori brasiliani allenati nella sua carriera. Nessun dubbio dalla difesa alla trequarti, qualche complicatissimo ballottaggio in attacco. Già, perché se nove verdeoro sono sicuri del 'posto', per due maglie ballano tre fuoriclasse da urlo... Ecco le scelte di Ancelotti

MONDIALE 2026, TUTTE LE MAGLIE DELLE SQUADRE