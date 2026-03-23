 Look giocatori Francia: outfit estrani e non solo in ritiro | Sky Sport
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Look e outfit estremi: l'arrivo dei giocatori della Francia a Clairefontaine. FOTO

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