Look e outfit estremi: l'arrivo dei giocatori della Francia a Clairefontaine. FOTO
Nel quartier generale francese è andata in scena l'ormai classica passerella tra capi firmati, look esosi, tripli salti mortali di outfit, giacche ipnotiche e accessori pirotecnici. E, questa volta, sembra esserci un evidente vincitore…
- Marcus Thuram
- Mike Maignan
- Theo Hernandez
- Kylian Mbappé
- Malo Gusto del Chelsea (e sui possibili giochi di parole con il significato italiano del suo nome preferiamo glissare…)
- Eduardo Camavinga
- Ousmane Dembélé
- Abbiamo un vincitore indiscusso: Michael Olise
- Lo insidia Hugo Ekitiké…
- Pierre Kalulu
- Lucas Hernandez
- Aurélien Tchouaméni
- Ibrahima Konaté
- Adrien Rabiot
- Rayan Cherki
- Lucas Chevalier
- Chiudiamo con la meravigliosa sobrità al potere di Ngolo Kanté!