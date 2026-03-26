Tredici giocano in C, l'incubo del 1958 e Will Grigg: tutto sull'Irlanda del Nord

Missione Mondiali, ci siamo. È finalmente arrivato marzo e il momento del tanto atteso playoff. Primo atto: Irlanda del Nord, in palio un biglietto per il Galles o per la Bosnia con (speranza) un premio Mondiale alla fine del viaggio. Ma, intanto, ci sono loro: i nordirlandesi, formazione obiettivamente modesta ma che nasconde qualche insidia e che — cosa non da poco per un popolo di scaramantici come noi italiani — ci è già costata due volte il Mondiale. Ecco quindi un buon motivo per interrompere la serie negativa e batterli.

L'ultimo precedente in assoluto risale all'ultima partita del girone di qualificazione al Mondiale del 2022, la terza Coppa del mondo 'bucata' dagli azzurri, nonché la più recente. Ripasso storico: a 90 minuti dalla fine di quel girone di qualificazione ci giochiamo il primo posto (a distanza) con la Svizzera. Ai punti siamo pari, ma abbiamo due preziosi gol di vantaggio di differenza reti. In sostanza: l'obiettivo è battere l'Irlanda del Nord mantenendo una miglior differenza reti della Svizzera (impegnata in contemporanea contro la Bulgaria). Risultato: la Svizzera dilaga con un nettissimo 4-0, mentre noi restiamo impantanati sul pari a Belfast e finiamo ai playoff. Lì usciremo per mano della Macedonia.

L'altro incubo è ancora più lontano, e risale alla prima mancata qualificazione di sempre dell'Italia a un Mondiale. Una partita giocata tre volte, tra fango, nebbia e delusione. Correva l'anno 1958…