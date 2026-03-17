Chi sfideremo nella semifinale playoff: i convocati (e i profili) dell'Irlanda del Nord
Dei ventotto giocatori scelti solo quattro giocano in una prima divisione, tre lo fanno in Premier League con le maglie di Sunderland e Palace. Out (crociato rotto) il più prezioso e forte del gruppo: Conor Bradley del Liverpool. Quindici giocano in B e ben otto militano addirittura nella C inglese. Il più prezioso vale 22 milioni, il meno prezioso appena 75mila euro. Ecco la lista del Ct O'Neill (che allena la nazionale e, contemporaneamente, anche il Blackburn)
- Storia già nota, ma ora ufficializzata anche dalla lista convocati: a gennaio il terzino del Liverpool valutato 30 milioni si era rotto il crociato
- E' sicuramente lui il più forte della sua nazionale: ai reds fa il terzino, ma con l'Irlanda del Nord spesso gioca sotto punta quasi da fantasista
- E' stato operato e, ovviamente, non sarà a disposizione per i playoff
- Sì, contemporaneamente. Michael O'Neill siede sulla panchina dell'Irlanda del Nord dal luglio 2022 ma - dallo scorso 13 febbraio - gli è stata affidata anche la guida del Blackburn, squadra della Championship (la B inglese) in lotta per la salvezza
- Questa "doppia veste" dovrebbe andare avanti fino al termine della stagione in corso
- Detto del pesante ko di Bradley del Liverpool e del suo 'doppio' lavoro, chi ha convocato il Ct O'Neill per la partita di giovedì 26 marzo contro l'Italia?
- 28 giocatori in totale: tra questi solo quattro giocano in una prima divisione, tre in Premier League tra Sunderland e Palace. Quindici giocano in B, ben otto militano addirittura nella C inglese e c'è anche un giovanissimo del Liverpool riserve. Il più prezioso vale 22 milioni di euro, il meno prezioso vale appena 75mila euro
- Ruolo: Portiere
- Squadra: Blackpool
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 1 milione
- Ruolo: portiere
- Squadra: Plymouth Argyle
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,8 milioni
- Ruolo: portiere
- Squadra: Sheffield Wednesday
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 0,5 milioni
- Ruolo: portiere
- Squadra: Patrick Thistle
- Campionato: Championship (seconda serie scozzese)
- Valore di mercato: 0,1 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Sunderland
- Campionato: Premier League (prima serie inglese)
- Valore di mercato: 20 milioni
- Ruolo: terzino destro
- Squadra: Sunderland
- Campionato: Premier League (prima serie inglese)
- Valore di mercato: 22 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 1,5 milioni
- Ruolo: terzino destro
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 1,2 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Hull City
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 2,8 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Bolton
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,7 milioni
- Ruolo: difensore centrale
- Squadra: Norwich
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 2,4 milioni
- Ruolo: terzino destro
- Squadra: Portsmouth
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 2 milioni
- Ruolo: trequartista
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 1,5 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Oxford United
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 1 milione
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Luton
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,75 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Preston North End
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 2,2 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Southampton
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 12 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: West Bromwich Albion
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 10 milioni
- Ruolo: esterno destro
- Squadra: QPR
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 0,6 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Swansea
- Campionato: Championship (seconda serie inglese)
- Valore di mercato: 1,5 milioni
- Ruolo: trequartista
- Squadra: Crystal Palace
- Campionato: Premier League (prima serie inglese)
- Valore di mercato: 12 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Kilmarnock
- Campionato: Scottish Premiership (prima serie scozzese)
- Valore di mercato: 0,35 milioni
- Ruolo: centrocampista
- Squadra: Barnsley
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,3 milioni
- Ruolo: esterno destro
- Squadra: Liverpool riserve
- Campionato: Premier League 2 (campionato riserve)
- Valore di mercato: nessun valore *
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Exeter City
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,08 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Huddersfield
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,65 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Bochum
- Campionato: 2. Bundesliga (seconda serie tedesca)
- Valore di mercato: 2 milioni
- Ruolo: attaccante
- Squadra: Stevenage
- Campionato: League One (terza serie inglese)
- Valore di mercato: 0,2 milioni