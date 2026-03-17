 Irlanda del Nord, i convocati per i playoff Mondiali 2026 contro l'Italia | Sky Sport
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Chi sfideremo nella semifinale playoff: i convocati (e i profili) dell'Irlanda del Nord

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Dei ventotto giocatori scelti solo quattro giocano in una prima divisione, tre lo fanno in Premier League con le maglie di Sunderland e Palace. Out (crociato rotto) il più prezioso e forte del gruppo: Conor Bradley del Liverpool. Quindici giocano in B e ben otto militano addirittura nella C inglese. Il più prezioso vale 22 milioni, il meno prezioso appena 75mila euro. Ecco la lista del Ct O'Neill (che allena la nazionale e, contemporaneamente, anche il Blackburn)

MONDIALI, ITALIA AI PLAYOFF: IL CALENDARIO

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