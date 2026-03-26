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Italia-Irlanda del Nord, Tonali: "Nel primo tempo abbiamo visto un po' di mostri"

italia

Tonali a Sky dopo la partita: "Non dico che avevamo paura, ma un po' ci pensi alle cose accadute a questa Nazionale negli ultimi anni. È sicuramente il gol più importante che abbia mai fatto, insieme a quello contro la Lazio col Milan. Abbiamo la responsabilità di portare la gente al Mondiale"

HIGHLIGHTS - PAGELLE

È stato lui a sbloccare la partita, a cancellare la paura e la tensione dopo un primo tempo bloccatissimo sullo 0-0 e che rischiava di far intravedere tanti fantasmi. A Sky Sport, nell'intervista post partita, Sandro Tonali si ferma a guardare il supplementare in corso tra Galles e Bosnia: "Ma l'importante era la nostra partita, non l'altra semifinale — ci dice —, nel primo tempo eravamo nervosi e abbiamo visto un po' di mostri, perché un po' ci pensi alle cose accadute a questa Nazionale negli ultimi anni. Non dico che hai paura, ma sai che certe cose possono succedere".

"Rapporto con Gattuso bellissimo, c'è un filo che ci lega tutti"

Gol scaccia paura, quindi, conferma Tonali: "Sì, forse eravamo un po' impauriti nelle giocate, ma nel secondo siamo entrati meglio. Dovevamo vincere, in qualsiasi modo. Il gol ha scacciato un po' di tensione e ci ha liberati". Su Gattuso: "Io e lui abbiamo un bel rapporto, chiaro, ma vi assicuro che lo ha con tutti. Se non sei dentro è difficile da spiegare, siamo tutti collegati da un filo, è una delle cose più belle create negli ultimi mesi". 

"Mio gol più importante insieme a Lazio-Milan"

Tonali ha poi parlato del peso di questa rete nella sua carriera: "È sicuramente il gol più importante che abbia mai fatto insieme a quello contro la Lazio col Milan (gol simbolo dello scudetto rossonero nel 2022, ndr). Lo dedico a tutti perché tutta l'Italia merita un Mondiale. Abbiamo la responsabilità di portare la gente al Mondiale".

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