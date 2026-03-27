Ma sarebbe scorretto ridurre la Bosnia a due giocatori. La squadra di Barbarez si è dimostrata gruppo compatto con tante ottime individualità, di cui un paio che giocano nell’attuale Serie A. Anche qui, esperienza e gioventù. Per un Kolasinac dell’Atalanta che con i suoi 32 anni è un veterano c’è Tarik Muharemovic (23 anni) che si sta mettendo in mostra in questa stagione con la maglia del Sassuolo. Arrivato dalla Juventus Next Gen (che ha il 50% sulla futura rivendita, molto probabilmente redditizia), la sua valutazione ha avuto un’impennata negli ultimi mesi, raggiungendo i 20 milioni di euro. Centrale mancino, fisicamente strutturato (187 cm), è stato accostato anche all’Inter. Intanto, in questa stagione, è sempre uscito vincitore dalle sfide personali contro Moise Kean e Pio Esposito (i “9” azzurri fronteggiati in Serie A). Nel 3-1 del suo Sassuolo contro la Fiorentina, non solo ha fermato Kean (rimasto a secco) ma si è concesso anche il lusso di un gol e un assist. Due invece i duelli con Esposito, per un totale di 90’ più recupero: 77’ all’andata in Inter-Sassuolo, a settembre, quando fu protagonista di un autogol, e 15’ nel disastroso 0-5 incassato al ritorno dai nerazzurri. Pio, però, non ha segnato.

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