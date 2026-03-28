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McTominay si allena davanti al suo murales in Scozia

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Scott McTominay si allena con la Scozia… davanti al suo murales. A Glasgow, sulla strada che porta all’Hampden Park, nei mesi scorsi è comparsa l’opera che celebra il suo gol decisivo contro la Danimarca nel cammino verso il Mondiale. In questi giorni il centrocampista del Napoli si sta allenando con quella scena alle spalle...

IL GOL DI MCTOMINAY DIVENTA UN QUADRO

Allenarsi con la propria immagine sullo sfondo: Scott McTominay può farlo davvero. Il centrocampista del Napoli, impegnato con la Scozia, si ritrova a lavorare a Glasgow proprio davanti al murales dedicato a lui. L'opera, comparsa lo scorso febbraio su un edificio di Somerville Drive, lungo la strada che porta all’Hampden Park, celebra il gol segnato contro la Danimarca, decisivo per la qualificazione al Mondiale. Oggi quel ricordo, destinato a restare nella storia della Scozia, accompagna gli allenamenti... letteralmente alle sue spalle.

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