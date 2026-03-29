Lucescu, malore durante allenamento: è in ospedale

Grande paura in casa Romania per le condizioni di Mircea Lucescu. L'80enne ct della Nazionale si è sentito male durante l'allenameno della squadra che sta preparando l'amichevole del prossimo 31 marzo contro la Slovacchia, dopo essere stata eliminata dalla corsa al Mondiale dalla Turchia di Vincenzo Montella. Lucescu è stato soccorso in campo prontamente dallo staff medico e poi è stato trasportato in ambulanza in ospedale per accertamenti più approfonditi. In un comunicato la Federcalcio romena fa sapere che "la situazione è stata stabilizzata grazie al rapido intervento dei sanitari". I primi esami clinici e i risultati dell'elettrocardiogramma avrebbero escluso l'ipotesi di un infarto, spostando la diagnosi verso un episodio di sincope da sforzo. "Ora mi sento bene, sono completamente guarito ma sono ancora sottoposto ad alcuni accertamenti, quindi rimarrò in ospedale" le parole di Lucescu arrivate tramite la Federazione romena.

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