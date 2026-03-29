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Italia, Politano: "Gruppo sano e senza egoismi, Gattuso è un grande motivatore"

nazionale

L'esterno a Vivo Azzurro TV: "Contro l'Irlanda del Nord qualche mostro lo abbiamo visto, ma dopo l'1-0 ci siamo sbloccati. A Zenica senza farci condizionare da nulla. Il gruppo è unito, andiamo tutti dalla stessa parte, basta vedere come esultiamo ai gol. Gattuso? L'ho trovato ancora più carico di quanto lo era a Napoli…"

VERSO LA BOSNIA: PROBABILE FORMAZIONE E SITUAZIONE METEO

La finale playoff si avvicina e tra i fedelissimi di Gattuso c'è anche Matteo Politano. Insieme a Napoli e insieme anche in Nazionale: con Rino Ct quattro su sette le ha giocate dal primo minuto (l’altra dalla panchina). Un gol e due assist in questo segmento di carriera in azzurro, le uniche che ha saltato è stato solo per infortunio; esterno di fiducia sia giocando da quinto nel 352 che da quarto di centrocampo nel 442: "Gattuso ci tiene tantissimo al gruppo, è un gruppo sano, tutti la pensiamo uguale, è un grande motivatore e mi ha impressionato — ha detto Politano del suo Ct nell'intervista a Vivo Azzurro TV —, l'ho trovato ancora più carico di quanto lo era a Napoli".

la scheda

Un tutorial per gli Azzurri: questa è la Bosnia

"Un gruppo senza egoismi, basta vedere come esultiamo…"

Politano è poi tornato sulla semifinale contro l'Irlanda del Nord: "E' stato fondamentale liberarci da questo peso, sopratutto nel primo tempo qualche timore e qualche mostro lo abbiamo visto, ma dopo l'1-0 ci siamo sbloccati e ora siamo sulla strada giusta". Capitolo Bosnia: "Partire forti e senza condizionamenti - dice Politano -, né da avversari né dal clima. Alle pressioni siamo abituati, pensiamo a noi stessi". Quindi il tasto del gruppo, dell'attaccamento, quello su cui Gattuso ha battuto fin dal primo giorno: "Tra di noi ci aiutiamo sempre, non ci sono egoismi e tutti andiamo nella stessa direzione. Basta vedere come esultiamo ai gol, anche dalla panchina corrono tutti in campo".

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