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Haaland incontra Klaebo: il selfie su Instagram dei due giganti dello sport norvegese

L'INCONTRO

Lo sport norvegese in una foto: Erling Haaland e Johannes Klaebo si sono scattati un selfie nel ritiro della Norvegia, alla vigilia dell'amichevole contro la Svizzera di domani, martedì 31 marzo: il match sarà in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. L'ex Borussia Dortmund ha scherzato sui record olimpici di Klaebo, leggenda dello sci di fondo

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Erling Haaland e Johannes Klaebo sono due tra gli atleti più influenti e vincenti provenienti dalla Norvegia e si sono incontrati nel ritiro della Nazionale di calcio, impegnata in un'amichevole contro la Svizzera in programma domani alle 18. Haaland ha postato, sul suo profilo Instagram, un selfie che lo ritrae assieme a Klaebo: l'attaccante del Manchester City ha ironizzato sul palmares olimpico del connazionale, scrivendo nella descrizione del post: "11 ori olimpici tra noi due". Klaebo ha dominato l'ultima edizione dei Giochi Olimpici invernali a Milano-Cortina, vincendo 6 medaglie d'oro su 6 gare a cui ha preso parte e diventando l'atleta con più primi posti alle Olimpiadi invernali della storia. Haaland, dal canto suo, non aggiungerà medaglie olimpiche al palmares della Norvegia, ma promette di guidare la sua Nazionale a un Mondiale da protagonista quest'estate.

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