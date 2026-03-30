In palio c’è solo un biglietto per il Mondiale e a contenderselo sono due nazionali (due Paesi, due popoli) che al Mondiale non ci vanno dal 2014. Se da un lato è vero che il Mondiale manca all’Italia da ormai troppo tempo (e la cosa ci sembra inaccettabile) mettendoci nei panni dei nostri avversari, la Bosnia, non possiamo non notare che la loro attesa è identica. Anzi: quello del 2014 non fu solo il loro ultimo Mondiale. Fu anche il loro primo e unico. Normale che vogliano riprovare quelle emozioni. Martedì 31 marzo alle 20.45 Italia e Bosnia saranno una contro l’altra, con un solo pass a disposizione e due destini incrociati



LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ITALIA