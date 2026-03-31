Infantino: "L'Iran sarà ai Mondiali e giocherà negli Usa come previsto"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino, presente a sorpresa durante l'amichevole in Turchia tra Iran e Costa Rica, ha confermato la partecipazione della Nazionale iraniana ai Mondiali, resa incerta a causa della guerra con gli Stati Uniti, Paese dove giocherebbe le partite programmate: "L'Iran sarà alla Coppa del Mondo e le partite si svolgeranno dove previsto"

L'Iran giocherà ai Mondiali . La rassicurazione è arrivata direttamente da Gianni Infantino, presidente della Fifa , durante l'intervallo dell'amichevole tra Iran e Costa Rica giocata mercoledì in Turchia. Infantino ha fatto chiarezza sulla partecipazione dell'Iran alla prossima Coppa del Mondo, resa incerta dalla guerra con gli Stati Uniti, uno dei tre Paesi ospitanti insieme a Messico e Canada e quello in cui sono previste le tre partite dell'Iran nella fase a gironi: a Los Angeles il 16 giugno contro la Nuova Zelanda e il 21 contro il Belgio, poi a Seattle il 27 giugno contro l'Egitto. A metà marzo, il presidente della Federazione calcistica iraniana Mehdi Taj aveva dichiarato di stare trattando con la Fifa per spostare le partite della Nazionale in Messico .

"L'Iran sarà al Mondiale"

"L'Iran parteciperà ai Mondiali e le partite si svolgeranno dove previsto, secondo il sorteggio", ha detto Infantino durante Iran-Costa Rica, terminata 5-0 con una doppietta dell'ex Inter Mehdi Taremi. "Siamo qui per questo. Siamo felicissimi perché è una squadra molto, molto forte, sono molto contento. Ho visto la squadra, ho parlato con i giocatori e con l'allenatore, quindi va tutto bene".