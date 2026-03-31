Mondiali 2026: il calendario delle finali playoff

È arrivato il giorno delle finali playoff. Ci si gioca gli ultimi posti per il Mondiale 2026: non solo l'Italia in Bosnia, ma anche altre tre sfide da vivere in diretta sui canali di Sky Sport grazie alla formula Diretta Gol. Da non perdere nemmeno l'aggiornamento verso il match degli azzurri sia su Sky che su NOW

Pre e post partita dell'Italia su Sky

Sky Sport seguirà passo dopo passo la preparazione degli Azzurri di Gennaro Gattuso al match decisivo contro i bosniaci con i collegamenti live degli inviati Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano e Gianluigi Bagnulo da Zenica per tutta la giornata. Martedì, dalle 20 e dalle 22.45, spazio ad analisi e approfondimenti pre e postpartita con uno studio dedicato condotto da Sara Benci, che sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino.