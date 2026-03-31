Mondiali 2026: il calendario delle finali playoff

È arrivato il giorno delle finali playoff. Ci si gioca gli ultimi posti per il Mondiale 2026: non solo l'Italia in Bosnia, ma anche altre tre sfide da vivere in diretta sui canali di Sky Sport grazie alla formula Diretta Gol. Da non perdere nemmeno l'aggiornamento verso il match degli azzurri sia su Sky che su NOW
BOSNIA-ITALIA, L'AVVICINAMENTO LIVE - U21: SVEZIA-ITALIA LIVE
Al Mondiale mancano poco più di due mesi: stasera si completerà il quadro delle qualificate europee, mentre per quello definitivo bisognerà aspettare la mattina italiana di mercoledì 1 aprile. Queste le partite da cui usciranno le ultime sei squadre attese:
- Bosnia-Italia, martedì 31 marzo ore 20.45
- Kosovo-Turchia, martedì 31 marzo ore 20.45
- Repubblica-Ceca Danimarca, martedì 31 marzo ore 20.45
- Svezia-Polonia, martedì 31 marzo ore 20.45
- DR Congo-Giamaica, martedì 31 marzo ore 23.00
- Iraq-Bolivia, mercoledì 1 aprile ore 05.00
Leggi anche
Gattuso carica: "Si deve vivere per notti simili"
La programmazione dei playoff su Sky e NOW
Martedì 31 marzo
- Alle 20.45: SVEZIA-POLONIA, Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Federico Zancan
- Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio
KOSOVO-TURCHIA
REPUBBLICA CECA-DANIMARCA
- Alle 24 (differita): BOSNIA ED ERZEGOVINA-ITALIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio pre e postpartita con Sara Benci, Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino
Approfondimento
Donnarumma: "Ho visto tutti con gli occhi giusti"
Pre e post partita dell'Italia su Sky
Sky Sport seguirà passo dopo passo la preparazione degli Azzurri di Gennaro Gattuso al match decisivo contro i bosniaci con i collegamenti live degli inviati Giorgia Cenni, Marco Nosotti, Peppe Di Stefano e Gianluigi Bagnulo da Zenica per tutta la giornata. Martedì, dalle 20 e dalle 22.45, spazio ad analisi e approfondimenti pre e postpartita con uno studio dedicato condotto da Sara Benci, che sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Stefano De Grandis e Gianfranco Teotino.