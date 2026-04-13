Il Governo britannico ha ufficializzato la misura che estende l'apertura dei pub fino all'1 (per le partite tra le 17 e le 21) e fino alle 2 (per le gare tra le 21 e le 22) durante i Mondiali: l'obiettivo è sostenere il settore dell'ospitalità e rafforzare il senso di comunità

Boccali di birra alzati fino a notte fonda e pub pieni di tifosi: durante i Mondiali nel Regno Unito si potrà festeggiare più a lungo, senza bisogno di permessi speciali. Il governo britannico ha infatti confermato l'estensione degli orari di apertura dei locali fino alle 2 del mattino. La misura è stata ufficializzata oggi dal Ministero degli Interni, guidato da Shabana Mahmood. L'obiettivo è duplice: sostenere il settore dell'ospitalità e rafforzare il senso di comunità in occasione di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e che si disputerà quest'anno tra Stati Uniti, Canada e Messico. In base alle nuove disposizioni, i pub potranno restare aperti fino all'1 di notte per le partite che iniziano tra le 17 e le 21, mentre per quelle in programma tra le 21 e le 22 la chiusura slitterà alle 2. Complessivamente, saranno interessate 13 possibili partite che coinvolgono Inghilterra o Scozia.