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Italiani ai Mondiali 2026, da Ancelotti a Montella: chi andrà negli Usa

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La mancata qualificazione dell'Italia al terzo Mondiale consecutivo non impedirà ad alcuni italiani di poter vivere l'emozione di una Coppa del Mondo da protagonisti. Tra commissari tecnici, membri degli staff e anche arbitri, andiamo a scoprire i nostri connazionali che tra giugno e luglio saranno presenti in America (dati Transfermarkt)

COSA NON VA NEL CALCIO ITALIANO: L'ANALISI DI SKY

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