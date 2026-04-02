Italiani ai Mondiali 2026, da Ancelotti a Montella: chi andrà negli Usa
La mancata qualificazione dell'Italia al terzo Mondiale consecutivo non impedirà ad alcuni italiani di poter vivere l'emozione di una Coppa del Mondo da protagonisti. Tra commissari tecnici, membri degli staff e anche arbitri, andiamo a scoprire i nostri connazionali che tra giugno e luglio saranno presenti in America (dati Transfermarkt)
- Davide Russo, vice allenatore
- Pierpaolo Pollino, preparatore atletico
- Massimo Crivellaro, Match Analyst
- Francesco Troise, vice allenatore
- Paolo Cannavaro, vice allenatore
- Antonio Chimenti, preparatore dei portieri
- Eugenio Albarella, preparatore atletico
- Francesco Mauri, vice allenatore
- Davide Ancelotti, vice allenatore
- Mino Fulco, preparatore atletico
- Simone Montanaro, Capo Match Analyst
- Gianni Vio, collaboratore tecnico degli Stati Uniti
- Antonio Gagliardi, vice allenatore dell'Iran
- Yuri Annecchiarico, fisioterapista della Francia
- Mario Pafundi, fisioterapista della Norvegia
- Guido Nanni, preparatore dei portieri dell'Algeria
- Paolo Rongoni, preparatore fitness dell'Algeria
- Il suo nome era tra i pre-selezionati ed è diventato ufficiale tra i 52 scelti dal designatore Pierluigi Collina. Si tratta di Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, arbitro internazionale dal 2019 e già inserito nella categoria Elite Uefa. E non sarà l'unico: Marco Di Bello ricoprirà invece il ruolo di VMO (ovvero impegnato solo al Var. A completare la terna 'azzurra' ci saranno gli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni