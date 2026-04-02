La mancata qualificazione dell'Italia al terzo Mondiale consecutivo non impedirà ad alcuni italiani di poter vivere l'emozione di una Coppa del Mondo da protagonisti. Tra commissari tecnici, membri degli staff e anche arbitri, andiamo a scoprire i nostri connazionali che tra giugno e luglio saranno presenti in America (dati Transfermarkt)

COSA NON VA NEL CALCIO ITALIANO: L'ANALISI DI SKY