Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Mondiali 2026, calendario e partite di oggi: si giocano Canada-Bosnia e Usa-Paraguay

day 2

Dopo il via di ieri con la spettacolare cerimonia inaugurale e le prime due partite Messico-Sudafrica e Corea del Sud-Repubblica Ceca, in Nord America è già tempo della seconda giornata della Coppa del Mondo: stasera alle 21 tocca al Girone B, quello che sarebbe stato dell'Italia, coi padroni di casa del Canada in campo con la Bosnia. Per il Girone D, alle 3 di notte, il secondo match tra la terza nazionale ospitante, gli Usa, impegnata col Paraguay. Qui calendario e orari delle partite

MONDIALI, TUTTE LE NEWS

Nella seconda giornata dei Mondiali di calcio, oggi, venerdì 12 giugno, sono in programma altre due partite. Dopo lo show della cerimonia di inaugurazione di ieri e i primi due match disputati (tra Messico e Sudafrica e tra Corea del Sud e Repubblica Ceca), oggi il debutto tocca alle altre due nazionali ospitanti (entrambe dopo due nuove cerimonie inaugurali: in Canada alle 19.30, negli Usa all'1.30 italiana). La prima a scendere in campo, a Toronto, sarà il Canada dello juventino Jonathan David, che stasera alle ore 21 se la vedrà contro la Bosnia. Sarà il primo incontro del Girone B, quello che sarebbe toccato proprio all'Italia, se non avesse perso lo spareggio contro Dzeko e compagni. 

Girone D, nella notte Usa-Paraguay

Nella notte italiana, ma negli Stati Uniti, si gioca anche la seconda partita del day 2 del Mondiale 2026, che per una questione di fuso orario si giocherà quando in Italia sarà già sabato 13 giugno. Alle ore 3 (italiane) è infatti in programma la seconda partita, valida stavolta per il Girone D: allo stadio di Inglewood, in California,  scenderanno in campo i padroni di casa degli Stati Uniti guidati dal milanista Pulisic e dallo juventino McKennie contro il Paraguay.

Mondiali, le partite in programma oggi

  • GRUPPO B: CANADA-BOSNIA venerdì 12 giugno ore 21
  • GRUPPO D: STATI UNITI-PARAGUAY sabato 13 giugno ore 3 (data e orario italiano)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Mondiali: Altre Notizie

I convocati del Giappone: out Endo, c'è Machino

Mondiali

Il Ct giapponese Hajime Moriyasu ha annunciato i 26 convocati per i Mondiali 2026. Cambio a...

Shakira e Bocelli per la cerimonia di apertura

Mondiali

I Mondiali 2026 si aprono ufficialmente con la cerimonia all'Azteca: una enorme Coppa del Mondo...

Niente Mondiali? Artan arbitrerà la Supercoppa

psg-aston villa

La Uefa assegna la finale di Supercoppa europea tra Psg e Aston Villa del prossimo 12 agosto a...

Mondiali LIVE: oggi il fischio d'inizio, le news

live Mondiali

Dopo mesi di attesa, i Mondiali 2026 stanno finalmente per cominciare. Questa sera allo stadio...

Accadde oggi: Tshabalala zittisce le vuvuzelas

un gol al giorno

La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE