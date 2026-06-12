Dopo il via di ieri con la spettacolare cerimonia inaugurale e le prime due partite Messico-Sudafrica e Corea del Sud-Repubblica Ceca, in Nord America è già tempo della seconda giornata della Coppa del Mondo: stasera alle 21 tocca al Girone B, quello che sarebbe stato dell'Italia, coi padroni di casa del Canada in campo con la Bosnia. Per il Girone D, alle 3 di notte, il secondo match tra la terza nazionale ospitante, gli Usa, impegnata col Paraguay. Qui calendario e orari delle partite

Nella seconda giornata dei Mondiali di calcio, oggi, venerdì 12 giugno, sono in programma altre due partite. Dopo lo show della cerimonia di inaugurazione di ieri e i primi due match disputati (tra Messico e Sudafrica e tra Corea del Sud e Repubblica Ceca), oggi il debutto tocca alle altre due nazionali ospitanti (entrambe dopo due nuove cerimonie inaugurali: in Canada alle 19.30, negli Usa all'1.30 italiana). La prima a scendere in campo, a Toronto, sarà il Canada dello juventino Jonathan David, che stasera alle ore 21 se la vedrà contro la Bosnia. Sarà il primo incontro del Girone B, quello che sarebbe toccato proprio all'Italia, se non avesse perso lo spareggio contro Dzeko e compagni.