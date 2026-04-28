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Nuova regola Ifab: sarà cartellino rosso per chi si copre la bocca per insultare

dal mondiale

L'Ifab ha approvato all'unanimità il cartellino rosso diretto per i giocatori che si coprono la bocca per rivolgersi agli avversari. La decisione è arrivata nella riunione straordinaria di Vancouver e sarà già in vigore ai prossimi Mondiali. La norma, voluta dal presidente della Fifa Gianni Infantino come strumento anti-razzismo, prevede anche l'espulsione per chi abbandona il campo o per gli ufficiali di gara che li incitano a farlo in segno di protesta

LE NUOVE REGOLE DAL MONDIALE

Cartellino rosso diretto per chi si copre la bocca mentre parla con un avversario. L'Ifab ha approvato all'unanimità la nuova norma nella riunione straordinaria tenuta a Vancouver, dando il via libera a una modifica regolamentare già annunciata lo scorso marzo dal presidente della Fifa Gianni Infantino come misura di contrasto al razzismo in campo.

"Chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di celare il labiale — ha dichiarato Infantino — quindi se il gesto serve a coprire un'offesa discriminatoria, il cartellino rosso deve diventare la conseguenza naturale per ripulire il calcio da questi comportamenti inaccettabili".

 

Le nuove regole introdotte dall'Ifab

L'International Football Association Board ha introdotto anche l'espulsione per i giocatori che abbandonano il campo in segno di protesta contro una decisione arbitrale, o per gli ufficiali di gara che li incitano a farlo. Le modifiche saranno applicate già ai Mondiali imminenti e verranno comunicate alle 48 squadre partecipanti nelle prossime settimane. L'episodio che più di ogni altro aveva acceso il dibattito è quello tra Vinicius Jr del Real Madrid e Gianluca Prestianni del Benfica in Champions League: il giocatore si era coperto la bocca con la maglia, venendo poi squalificato per sei giornate per offese discriminatorie. L'Ifab ha inoltre precisato che "la squadra che causa l'interruzione di una partita, in linea di principio, perderà la gara a tavolino", una norma che sembra far eco alle polemiche seguite alla finale di Coppa d'Africa tra Marocco e Senegal.

Approfondimento

Le nuove regole sono già qualcosa, ma non bastano

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