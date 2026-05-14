 Iran al Mondiale, parte per gli Usa: folla, inni e tensioni a Teheran. FOTO | Sky Sport
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Iran parte per i Mondiali negli Usa: folla e tensione a Teheran. FOTO

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Con largo anticipo sulla data dell'esordio (15 giugno) ed in un clima di permanente incertezza sulla reale partecipazione, l'Iran ha salutato la Nazionale che volerà negli Stati Uniti per il Mondiale di calcio. 

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